Un detective privado cuenta cómo investiga a las personas que están de baja médica: el objetivo es conseguir pruebas

Las bajas médicas forman parte del funcionamiento habitual del mercado laboral, pero sus cifras han vuelto a poner el absentismo en el centro del debate. Durante el primer trimestre de 2026 se perdieron 7,2 horas de cada 100 pactadas, según datos recogidos por Adecco y de ellas, 5,6 correspondieron a situaciones de incapacidad temporal, algo que ha puesto además de manifiesto un detective privado, que en redes sociales ha explicado lo que hacen algunos trabajadores mientras están de baja.

En España también ha aumentado el número de personas que no acuden diariamente a su puesto de trabajo. La media superó los 1,6 millones de trabajadores, un 5% más, mientras que el coste asociado a las bajas alcanzó los 9.500 millones de euros entre enero y marzo. Son cifras que tienen consecuencias para las empresas, obligadas en muchos casos a reorganizar turnos o cubrir temporalmente puestos. Y en este contexto aparece una figura menos conocida, la del detective privado, que suele ser contratado para comprobar determinados comportamientos durante una incapacidad temporal. Daniel Fontanals, detective con más de 97.000 seguidores en redes sociales, ha explicado cómo aborda este tipo de encargos y, sobre todo, cuál es su función.

Un detective cuenta cómo investiga a quienes están de baja médica

Estar de baja no significa tener que permanecer en casa las 24 horas o no poder hacer cosas, como salir de paseo o a comer fuera, ya que todo depende de la enfermedad o lesión que haya provocado la incapacidad y de si la conducta observada perjudica la recuperación o resulta incompatible con ella. El detective parte precisamente de esa limitación ya que puede realizar averiguaciones relacionadas con el ámbito laboral cuando quien contrata el servicio tiene un interés legítimo, pero la investigación debe ajustarse a la Ley de Seguridad Privada y respetar criterios como la necesidad, idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Eso deja fuera una parte importante de la vida del investigado. Un profesional no puede entrar en un domicilio para averiguar qué hace un trabajador ni utilizar cualquier método para obtener información. La intimidad, el honor y la propia imagen siguen protegidos durante una baja médica, de modo que la observación se centra en aquello que puede comprobarse legalmente. Después, esos hechos se incorporan al correspondiente informe y podrán ser valorados si el conflicto termina en los tribunales.

El caso de un trabajador que cogía la baja durante el verano

Para explicar bien su trabajo, Fontanals ha querido mostrar en un vídeo uno de los casos que le encargaron en el que queda de manifiesto lo complicado que puede resultar sacar conclusiones únicamente a partir de lo que se ve. El caso estaba relacionado con un empleado que, según relata, llevaba varios años cogiendo bajas de tres o cuatro meses coincidiendo con el verano. El detective comenzó el seguimiento y, a última hora de la mañana, vio salir al trabajador. Este se reunió con unos amigos para comer y, posteriormente, el grupo se desplazó hasta la playa. Una vez allí, el hombre tomó el sol, se bañó y bebió un par de cervezas.

A simple vista, la escena podía resultar llamativa tratándose de alguien que no estaba acudiendo a trabajar por una incapacidad temporal. Pero Fontanals advierte de un detalle que cambia por completo la interpretación de lo ocurrido: él desconocía el motivo médico de aquella baja. «Desconocemos el motivo de la baja», explica. Y precisamente por eso no puede concluir que ir a la playa, bañarse o tomar algo con unos amigos constituya por sí mismo una irregularidad.

«Mi trabajo no es decidir si es compatible con su baja»

El detective insistía en separar su función de la decisión que posteriormente pueda adoptarse. «Mi trabajo como detective no es decidir si lo que hace es compatible con su baja o no, sino conseguir pruebas de lo que ocurre en realidad», señalaba Fontanals en su vídeo. Esta distinción es importante ya que el investigador puede acreditar dónde ha estado una persona, durante cuánto tiempo o qué actividad ha realizado, siempre dentro de los límites legales, pero lo que no puede hacer es convertir esas observaciones en un diagnóstico médico.

Si el asunto acaba judicializado, su papel también cambia. Fontanals explicaba que, si tuviera que valorarse la compatibilidad de esas actividades con la situación del empleado, sería un juez quien tomase la decisión. Él comparecería como «testigo cualificado» para defender el informe elaborado durante la investigación. Las pruebas de un detective pueden adquirir así relevancia dentro de un procedimiento laboral, pero su obtención debe ser lícita. Una vigilancia que vulnere derechos fundamentales puede dejar de ser válida aunque inicialmente existieran motivos para realizar averiguaciones.

Este es probablemente uno de los aspectos que más confusión genera. No existe una regla general que obligue a un trabajador con incapacidad temporal a permanecer permanentemente dentro de su domicilio. Una lesión que impida realizar un trabajo físico, por ejemplo, no necesariamente imposibilita sentarse en una terraza. Del mismo modo, la imagen de una persona paseando o reuniéndose con amigos dice poco sobre su capacidad real para desarrollar una jornada laboral. El motivo de la baja y las circunstancias concretas son determinantes. Otra situación sería que las pruebas recogiesen actividades que pudieran resultar incompatibles con la dolencia alegada, perjudicasen deliberadamente la recuperación o revelasen que el trabajador está desarrollando otras tareas mientras permanece de baja. Aun entonces, el detective documenta lo que observa, pero la valoración de las consecuencias corresponde a otras instancias.