Es oficial: el Gobierno va a vigilar con lupa a los trabajadores que cojan varias bajas laborales al año de esta forma

Estar de baja es algo que le puede pasar a cualquier trabajador, pero el hecho de coger varias bajas de forma continuada puede hacer que el historial al respecto reciba más atención por parte de la Seguridad Social. El Gobierno quiere mejorar el control de la incapacidad temporal después de que el número de procesos haya crecido con fuerza en los últimos años, aunque acumular dos o más bajas no significa que el trabajador haya cometido ninguna irregularidad.

Los datos explican buena parte de esta preocupación. En 2024 se contabilizaron 8,6 millones de procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, cuando en 2017 habían sido 4,7 millones. La AIReF también ha advertido de que una parte relativamente pequeña de los trabajadores concentra un porcentaje elevado de las bajas registradas. Para estudiar qué está ocurriendo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha impulsado el Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal, con el fin de disponer de más información sobre las bajas que se repiten, sus causas y su duración, además de detectar posibles irregularidades y problemas que estén retrasando la recuperación.

Más atención a los trabajadores que acumulan varias bajas

Uno de los fenómenos que preocupa es la repetición de procesos durante un mismo año. Según los datos analizados por la AIReF, el 5% de las personas que pasan por una incapacidad temporal concentra el 22% de los episodios. El organismo ha constatado además un aumento de los trabajadores que tienen más de una baja anual. De ahí que una de sus recomendaciones pase por reforzar la capacidad del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para realizar un seguimiento más temprano de determinados casos.

Esto no supone que una segunda baja vaya a activar automáticamente una investigación por fraude. Tampoco significa que el trabajador pierda la prestación por haber enfermado varias veces. Lo que se busca es detectar con mayor facilidad aquellos procesos que se repiten y analizar qué hay detrás. Puede tratarse de enfermedades diferentes, de una patología que reaparece o de un problema médico que no se ha resuelto. También pueden existir otros factores, como retrasos en pruebas diagnósticas, tratamientos o intervenciones.

El Observatorio analizará las bajas laborales

El Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal, presentado por el Gobierno en febrero de 2026, tendrá carácter permanente y permitirá analizar de manera más sistemática la evolución de estas prestaciones. En él participan la Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad, además de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT.

Entre sus funciones estará estudiar la incidencia y duración de las bajas, detectar tendencias y analizar por qué determinados procesos se prolongan o aparecen repetidamente. La información disponible permitirá identificar situaciones sobre las que pueda ser necesario actuar. El control, por tanto, no estará dirigido exclusivamente a encontrar fraudes. También se pretende localizar casos en los que el trabajador continúa de baja porque existen dificultades para acceder al tratamiento que necesita o porque la recuperación está tardando más de lo previsto.

Qué puede hacer el INSS ante varias incapacidades temporales

El INSS ya tiene competencias para controlar determinados procesos de incapacidad temporal y puede citar a los trabajadores para realizar reconocimientos médicos cuando corresponda. Pero ahora, las recomendaciones planteadas buscan mejorar esa supervisión y facilitar que determinados expedientes puedan revisarse antes. Las bajas repetidas son uno de los patrones que podrán analizarse, pero no existe una regla general según la cual tener dos incapacidades temporales durante un año provoque automáticamente una citación ante el tribunal médico.

Cuando varios procesos están relacionados con la misma enfermedad, conocer los antecedentes puede servir para valorar mejor la situación del trabajador. Si existen problemas de salud persistentes que impiden recuperar la capacidad laboral, habrá que determinar cuál es la respuesta adecuada en cada caso. Y si la baja continúa estando médicamente justificada, el hecho de haber tenido otras anteriormente no constituye por sí mismo motivo para denegarla.

Las bajas de pocos días también preocupan

La AIReF ha puesto el foco igualmente sobre las incapacidades temporales de corta duración. En 2024, los procesos de 15 días o menos representaron el 67% del total. Su incidencia creció un 78% entre 2017 y 2024, aunque su duración media se redujo durante ese mismo periodo. En las bajas superiores a 15 días aumentaron tanto la frecuencia como el tiempo que los trabajadores permanecieron fuera de su puesto.

Detrás del incremento tampoco existe una única causa. Entre las patologías que han ganado peso durante estos años aparecen los trastornos mentales y las enfermedades musculoesqueléticas, dos grupos que tienen una presencia importante dentro de las incapacidades temporales.

El Gobierno pretende ahora disponer de información más detallada para distinguir entre situaciones muy diferentes y mejorar la gestión de las bajas. Para el trabajador, la principal consecuencia será un mayor seguimiento de determinados procesos, especialmente cuando se repitan o presenten circunstancias que aconsejen revisarlos. Pero acumular varias bajas médicas justificadas durante el año no equivale a cometer fraude ni permite retirar automáticamente la prestación. El nuevo sistema busca precisamente analizar cada situación con más información. La Seguridad Social podrá conocer mejor la frecuencia, duración y antecedentes de los procesos y actuar cuando exista una razón que justifique una revisión.