Las 5 apps que todo viajero ‘low cost’ debe conocer para moverse por Europa

Viajar siempre es una experiencia emocionante que atrae a personas de todas partes, especialmente durante los meses de julio, agosto y septiembre. Descubrir nuevos destinos, explorar ciudades llenas de encanto, sumergirse en diferentes culturas y degustar la gastronomía local son aspectos que entusiasman a los viajeros.

Las aplicaciones de viajes se han vuelto herramientas indispensables en nuestros viajes, proporcionando no solo un gran ahorro de tiempo, sino también la posibilidad de disfrutar al máximo de cada experiencia y descubrir nuevos lugares gracias a los comentarios y recomendaciones de otros aventureros.

Las mejores aplicaciones para tus viajes por Europa

OUIGO

OUIGO es la opción ideal para quienes buscan viajar de manera económica y rápida en tren de alta velocidad. Con velocidades de hasta 300 km/h, los trenes conectan ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Tarragona, Alicante y Albacete en trayectos cortos y confortables.

La amplia gama de horarios está diseñada para adaptarse a la comodidad de todos los viajeros, brindándoles flexibilidad en sus viajes. Y eso no es todo, porque muy pronto OUIGO ampliará su oferta para incluir más destinos en toda España.

Trivago

Trivago es una plataforma de metabúsqueda que se dedica a comparar las ofertas y precios de alojamiento de diversas webs de reserva online. El objetivo es ofrecer a los usuarios una amplia variedad de opciones para encontrar la mejor oferta en alojamientos.

Colabora con una amplia red de webs de reserva, incluyendo agencias de viajes online, cadenas hoteleras y establecimientos independientes. En total, la plataforma cuenta con más de 2,5 millones de hoteles y otros tipos de alojamiento en aproximadamente 190 países de todo el mundo.

ItaBus

Itabus nació en 2021 con el objetivo de ofrecer una alternativa en el sector de los autobuses de bajo coste en Italia. Para cumplir con esta misión, la empresa lanzó una flota de más de 100 autobuses, todos ellos modernos y respetuosos con el medio ambiente.

Actualmente, la empresa brinda servicios en todo el país, integrándose especialmente con las rutas de tren de alta velocidad. Itabus opera más de 3700 conexiones diarias, con 140 paradas en todo el país, incluyendo destinos como Roma, Trieste y Catania.

The Fork

The Fork es una aplicación que simplifica la búsqueda del mejor restaurante para cada ocasión. Con solo unos toques de pantalla, no solo puedes encontrar restaurantes, sino que también puedes hacer una reserva.

Ofrece un listado de establecimientos cercanos, incluyendo nuevas aperturas, opiniones de otros usuarios y opciones de reserva. Además, permite realizar recomendaciones y, en algunos locales, pagar la cuenta a través de la aplicación, ganando yums extras.

Too Good To Go

Too Good To Go es una aplicación que te permite comprar comida no vendida de los locales cercanos, como restaurantes, supermercados y panaderías. Esta comida, que de otro modo se desperdiciaría al final del día, se ofrece a precios reducidos a través de la app. De esta manera, tanto los establecimientos como los usuarios obtienen beneficios, evitando el desperdicio de alimentos en perfecto estado.

Los destinos ‘low cost’ más top de 2024

En 2024, Sofía (Bulgaria) se posiciona como la ciudad más económica de Europa para viajar. La Catedral de Alejandro Nevski en Sofía es el edificio más emblemático de la ciudad. Es la segunda catedral más grande de los Balcanes, con una superficie de 3.170 metros cuadrados que puede albergar hasta 10.000 personas. La construcción de esta iglesia ortodoxa comenzó en 1882, financiada por donaciones populares.

Bucarest, conocida como la «Pequeña París», es una de las capitales del continente más subestimadas. Aunque no se encuentra entre las principales ciudades europeas ni es de las más visitadas, merece mucho más reconocimiento del que recibe. Su atractivo como opción económica para viajar solo realza la experiencia al descubrir lugares como el Arco del Triunfo, el majestuoso Palacio del Parlamento, sus hermosas iglesias y sus fascinantes museos.

Budapest, la capital de Hungría, es una de las ciudades más bonitas de Europa, y también un de las más baratas. Te encantará descubrir el el icónico Puente de las Cadenas, que conecta la elegante avenida Andrassy con la pintoresca zona de Buda y su imponente castillo. Y no te pierdas la oportunidad de visitar la Galería Nacional, la Biblioteca y el Museo de Historia.

Belgrado, la capital de Serbia, es una de las ciudades más antiguas de Europa y es un destino que a menudo se pasa por alto en las guías de viajes. Sin embargo, es un ejemplo inspirador de resiliencia y superación, especialmente al dejar atrás los estragos de la guerra. Entre los lugares imperdibles para visitar en Belgrado se encuentran la majestuosa Catedral de Sveti Sava, el histórico Palacio Real, el encantador Palacio de la Princesa Ljubica y el impresionante Museo Nacional de Serbia en la Plaza de la República.