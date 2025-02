3 cosas que los okupas no quieren que sepan los propietarios, según un asesor jurídico

Los okupas no quieren que sepan los propietarios tres cosas básicas, según un asesor jurídico que se enfrenta casi cada día a estos problemas. En esencia, estamos ante una serie de situaciones que pueden afectarnos de lleno y son un problema para todos. Cualquiera que tenga una casa en propiedad puede sufrir las consecuencias de este problema que puede convertirse en crónico. Podemos acabar viviendo en la calle, teniendo una casa en nuestro poder, si seguimos las directrices de estos expertos que parece que nos lanzan algunos cambios en una ley hecha para los okupas.

El mundo al revés llega cuando descubrimos que las personas que han entrado ilegalmente en una casa tienen más derechos que los que tienen en propiedad la casa. Alguien puede entrar directamente en una casa y hacérsela suya. Mientras que el propietario sigue pagando los gastos, pueden vivir durante el tiempo que el juzgado se prepare para entrar en un cambio de ciclo que puede ser importante. Sobre todo, si tenemos en cuenta que tenemos por delante algunos cambios que pueden ser claves y que en cierta manera todo puede acabar siendo posible.

Los okupas no quieren que sepan los propietarios

Lo primero que nos sorprenderá en estos días es un okupa, parece saberlo todo de leyes. Saben qué decir a la policía o que leyes les amparan para poder cometer ese delito que les llevará a tener un techo durante meses o incluso años, sin pagar ni un euro a sus propietarios.

Hoy en día y aunque parezca imposible, debemos enfrentarnos a unas situaciones que son sorprendentes y que pueden acabar marcando una diferencia importante en todos los sentidos. Unas normas que parece que están más pendientes de los que entran de forma ilegal en una casa que de los que viven en ella o tienen en propiedad.

Ser propietario hoy en día en España no es nada fácil y menos si tenemos en cuenta el problema al que nos enfrentamos en estos días en los que quizás debemos aprender a prepararnos para un cambio de normativa que debe estar a la vuelta de la esquina.

Un asesor jurídico nos da algunos detalles que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Hay 3 cosas que los okupas no quieren que sepas o podrías recuperar tu piso o casa antes de lo esperado, según este experto.

Las 3 cosas que debes saber según un asesor jurídico

El experto que nos puede ayudar a solucionar un problema de ocupación tiene un canal en TikTok @dudas_juridicas. A partir, de este profesional, podemos descubrir una serie de elementos que serán los que marcarán un antes y un después ante un problema que puede resolverse antes de lo esperado.

Hay un aspecto clave: «todos tus esfuerzos deben ir orientados a que los okupas no cambien la cerradura», un elemento fundamental. Una vez que ya tengan clave de la casa, las consecuencias pueden ser terribles, ya que costará más recuperar el control de la vivienda.

Ten siempre a mando una copia de las escrituras para demostrar que es tuya. Una copia digital, puede salvarte. Lo primero que te pedirán los policías es que te identifiques como propietario de la casa, para ello, la documentación debe ir contigo. Nunca la dejes sólo en casa o puedes tener un problema.

También debes saber que la vía civil es más rápida, por lo que, quizás acabarás obteniendo aquello que deseas a una velocidad mayor. Con la ayuda de un procedimiento que no es penal, no necesitas identificar a los que han okupado tu casa, algo que puede ser costoso.

Desde Wolorent, también nos advierten de un problema al alza, cuando el inquilino se convierte en okupa. Algo que también puede pasar, según estos expertos hay que tener en cuenta lo que supone una ocupación: «La okupación no es un término recogido en el ámbito jurídico; más bien, hay que hablar de “usurpación del derecho de propiedad”. Esto significa que una persona entra en un inmueble que no es vivienda (morada) de nadie, como pueden ser los pisos en construcción, abandonados, vacíos, etc. Por ejemplo, si somos propietarios de todo un edificio en el que legalmente no vive nadie y alguien “se instala” en uno de los pisos, estaría cometiendo un delito de usurpación, una okupación. A diferencia del allanamiento de morada, en el que la policía puede actuar enseguida, ante un delito de usurpación sí se necesita una orden judicial para desalojar a los usurpadores, un proceso que, como sabemos, puede alargarse durante meses. En este caso, se trata de un delito leve castigado con multas de 3 a 6 meses. Ya vemos que los conceptos “morada”, “vivienda”, “domicilio” y “residencia” son fundamentales para distinguir entre ambos delitos. Pero… ¿podría ser que el okupa fuera un inquilino con un contrato de alquiler legal?».