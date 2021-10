Las cortinas son un elemento muy importante para el hogar y que sin duda le darán un toque muy especial a la decoración, además claro está de cumplir con su principal función que es impedir el paso de la luz. Hoy te mostramos algunas cortinas de Ikea que cambiarán tu hogar por tan sólo 15 euros… ¡o incluso menos!.

Ikea es un establecimiento líder en lo que a artículos para el hogar se refiere, tanto en mobiliario como en accesorios, complementos y elementos decorativos. En cuanto a textiles, cuenta con una amplia variedad tanto de cortinas como de sábanas, mantas, fundas nórdicas, cojines, etc.

3 cortinas de Ikea por menos de 15 euros

Cortina ORDENSFLY

Es una cortina de 145×300 cm que actualmente está con un gran descuento y que te puedes llevar por únicamente 15€, en una promoción que indica Ikea que estará disponible hasta el 31-08-2022 o hasta fin de existencias. Es una cortina ideal para proteger de tu hogar de miradas externas o de los reflejos de las pantallas, ya que filtra la luz y crea un ambiente cálido y acogedor.

Estas cortinas de Ikea se pueden colgar en barra o en un riel y están elaboradas 100% con algodón. Se recomienda lavarlas a máquina a 40ºC como máximo, no utilizar lejía, no meter en la secadora y no limpiar en seco. Además, es importante que al plancharlas no superes los 150ºC.

Cortina HILJA

Esta cortina, también con una medida de 145×300 cm, tiene un precio de 12€ y es perfecta para filtrar la luz y proporcionar mayor intimidad a tu hogar. El pack contiene dos cortinas que se pueden colgar en barra con trabillas o bien con argollas y ganchos. En la tira se pueden hacer dobladillos y así acortar la cortina sin necesidad de cortar.

Elaboradas con 100% poliéster que es al menos reciclado en un 90%, se recomienda un lavado a máquina en máximo 40ºC, secadora a temperatura baja con un máximo de 60ºC, no utilizar lejía, no limpiar en seco y planchar a un máximo de 150ºC.

Visillo LILLEGERD

En este caso de trata de un visillo con las mismas medidas que las dos cortinas anteriores y un precio de 12 euros. Es ideal para combinar con otra cortina ya que al ser un tejido transparente puede permitir miradas ajenas. Su lavado debe ser a máquina en máximo 40ºC, plancha a máximo 110ºC y no debes utilizar lejía ni limpiar en seco.