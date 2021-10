En casa siempre tenemos una habitación que queremos remodelar, un rincón que queremos cambiar o una vajilla que queremos renovar, especialmente cuando visitamos alguna tienda de decoración como es el caso de Ikea. ¿Cuántas veces has salido de Ikea con ganas de cambiar toda tu casa? Seguro que te ha ocurrido en más de una ocasión. Pues bien, si te has quedado con las ganas de comprar algunos productos de la tienda sueca, no te preocupes ya que durante el último fin de semana del mes de octubre tendrás algunos artículos rebajados a un precio increíble.

¿Quieres conocer las ofertas y chollos para el fin de semana del 29 al 31 de octubre en Ikea? Pues no te pierdas a continuación todo lo que tienen reservado para estos días.

Ofertas y chollos de Ikea para el fin de semana

Nunca viene mal un carrito auxiliar, ¿no es cierto? Y es que este tipo de artículos son muy socorridos ya que puedes colocarlo en cualquier rincón para usarlo cuando lo necesites, que seguro que es muy a menudo. Se trata del carrito Nissafors, disponible en color negro, blanco y rojo, un carrito auxiliar que entra en cualquier rincón y que se puede mover muy fácilmente. Podrás usarlo como mesa auxiliar, como bandeja para el café o el té, e incluso para guardar tus herramientas o papeles de la oficina.

Es un producto muy útil a un precio estupendo ya que lo encontraremos a un precio de tan solo 24 euros.

A pesar de que hoy en día todos ponemos la alarma en el móvil, sigue siendo muy útil tener en la mesilla de noche un reloj despertador para esos momentos en los que la batería del móvil no está cargada o, directamente, no nos hemos acordado de ponerla. Además, con los últimos rumores sobre el apagón mundial, más vale tener un despertador analógico en casa.

El despertador Sparlaga de Ikea es un artículo muy útil y decorativo en color gris plata. Funciona con 2 pilas LR6 AA de 1,5V y se incluye una cadena preciosa que incluso te permitirá colgarlo. Su precio es de tan solo 7 euros, toda una ganga.

¿Estás pensando en renovar tu mesita de noche? Pues estás de suerte ya que en Ikea encontrarás durante este fin de semana algunas rebajas increíbles, como es el caso de la mesita de noche Tyssedal, una mesita de noche estilo tradicional escandinavo que combinará a la perfección con el resto de tus muebles.

Cuenta con un cajón muy cómodo de usar y una balda en la parte inferior de la mesita de noche que te permitirá dejar lo que quieras, desde los libros hasta las zapatillas de estar por casa. Su precio es de 79 euros, un precio bastante bueno para un mueble de estas características, ¿no crees? Además, es una mesita de noche bastante robusta, lo que significa que te durará años.

El conjunto de mesa Ingatorp/Ingolf es todo un clásico de Ikea y es que, ¿quién no se ha fijado alguna vez en la mesa redonda, de color blanco, con sus cuatro sillas que siempre está expuesta en la sección de mesas? Es una de las mesas más bonitas que podemos encontrar en Ikea, y ahora está rebajada. Su precio, con las cuatro sillas, es de 419 euros, que no está nada mal.