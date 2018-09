El presidente de Gestha señala en TeleCinco que es legal comprar una casa con una sociedad Explica que aunque los costes de escritura son más caros, luego hay beneficios fiscales Le dice a un tertuliano que si va a comprar casa, puede estudiar hacerlo con una sociedad

Tras años de inspecciones lideradas por la Agencia Tributaria en busca de infracciones por la compra de inmuebles a través de sociedades patrimoniales, Gestha -el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda- ha aconsejado a la población que compre una vivienda a través de estos vehículos, como hizo el ministro de Ciencia, Pedro Duque.

Elpresidente de Gestha, Carlos Cruzado, ha intervenido este viernes en el programa de Ana Rosa Quintana, en TeleCinco, para explicar si es legal o no utilizar una sociedad patrimonial para adquirir una vivienda y ha tratado de justificar el entramado societario de Duque.

Ante las evasivas del representante del sindicato de Técnicos de Hacienda a las preguntas del presentador sobre la posible intención del astronauta de eludir el pago de impuestos con el uso de esta sociedad, Ana Rosa ha intervenido para preguntar directamente a Cruzado si aconseja a sus espectadores comprar una vivienda a través de una sociedad patrimonial. Y la respuesta ha sido clara: “Claro que sí”, aunque “tiene más costes de escritura, más allá del beneficio fiscal”, ha apostillado.

Como se puede ver en el vídeo que aquí enlazamos (a partir del minuto 4:30), Ana Rosa pregunta a Cruzado –utilizando para ello, el caso de uno de sus tertulianos-: “Osea Bustos, tú que estás alquilado, tú te quieres comprar una casa ahora… ¿Se la puede comprar a través de una sociedad?“. Y la sorprendente respuesta de Cruzado: “Sí, si. Sin problema. Osea es legal, comprar una vivienda a través de una sociedad. Claro que sí”.

Cruzado se lía

Pese a que Gestha ha sido tradicionalmente muy beligerante con este tipo de sociedades patrimoniales que suelen constituirse con el fin de eludir impuestos, desde que estalló este caso al Gobierno socialista, el sindicato ha mantenido versiones diferentes en algunas de sus respuestas.

Este jueves, su secretario general, José María Mollinedo pedía a través de este periódico la apertura de una investigación por parte de la Agencia Tributaria al ministro de Ciencia y su esposa por las informaciones desveladas por OKDIARIO.

Sin embargo, en los distintos foros a los que ha acudido Cruzado el mensaje ha sido otro. El presidente se ha intentado refugiar en la legalidad que supone la constitución de una sociedad patrimonial a priori para justificar las múltiples irregularidades que rodean a Copenhague Gestores de Inmuebles SL (nombre de la sociedad de Duque y su esposa).

Este viernes, ha incidido en esa idea, pese a las nuevas informaciones de este periódico sobre el posible vaciado societario de la empresa que utiliza Duque para autoalquilarse su vivienda.

“Se dice que no está en las cuentas ese supuesto ingreso. Esto es lo que no sabemos. No se refleja en las cuentas no significa que no se refleje en el impuesto. Habría que ver el impuesto de sociedades. Esto es muy fácil para la Agencia Tributaria. Si está hecho el ajuste no hay problema”.

En otros casos similares, lo que ha exigido Gestha en casos con sombras tan palmarias como el de Duque es exigir una investigación para determinar lo ocurrido y no exigir a los medios que aporten la Declaración de la Renta de la persona o sociedad en cuestión, algo que, como bien sabe Cruzado, correspondería hacer al ministro si tuviera todo en orden y quisiera zanjar el debate.

Pero en este caso, Gestha se ampara en otro discurso: “La operación es legal y si se ha cumplido con la obligación legal de incluir este impuesto, no habría ningún problema”, insiste.

Y si se le pregunta por otros casos en los que sí fue beligerante, como el de la Infanta y Urdangarín, la respuesta de Cruzado es esta: “Con Aizoon criticábamos el paquete completo”.