Los economistas advierten: los nuevos impuestos de Sánchez no serán suficientes para su programa social

Los economistas advierten que la subida de impuestos de Sánchez no tendrá el efecto esperando en las arcas públicas. Y es que no serán suficiente para financiar el incremento del gasto que lleva implícito su programa social. Los expertos insisten en que estas las subidas impositivas “no son la panacea para resolver los problemas de la economía española”.

Los anuncios parecen estar enfocados “de cara a la galería”, asegura Jesús Sanmartín, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales. El economista explica que, en el caso de la subida del impuesto a las rentas por encima de 150.000 euros, “se aplica un aumento del IRPF de cuatro puntos del tipo máximo, la recaudación no es tan grande”. Por ende, “no es bueno porque una subida de tributos no es la panacea para resolver para resolver los problemas de la economía española”.

Actualmente, España recauda cerca de 200.000 millones de forma impositiva. En el caso del tributo “sobre la renta recauda 77.000 millones, es que más no se le puede pedir a este impuesto” añade Sanmartín. “Nos tenemos que preocupar más por que nuestra economía sea más productiva que por subir impuestos” porque “no todo se resuelve con impuestos” explica.

En 2017, nuestro país se convirtió en el cuarto país con menor recaudación de la eurozona. Los ingresos representaron el 37,9% del PIB, y todo ello después de atravesar las continuas subidas impositivas diseñadas por el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha cifrado en 8.000 millones de euros la recaudación por ingresos para 2019



Lo cierto es que nunca es un buen momento para subir impuestos, y menos con unas elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina. Sin embargo, esta es una de las pocas salidas que tiene el Ejecutivo socialista para cumplir con el gasto de su programa social. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha cifrado en 8.000 millones de euros la recaudación por ingresos para 2019. De esta cantidad 6.000 millones procederían de las subidas impositivas aprobadas por el Ejecutivo y otros 2.000 millones de euros por el incremento del ritmo económico.

En una entrevista con la Cadena Ser, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado que que el Gobierno quiere aplicar un tipo mínimo del 15% a las grandes corporaciones empresariales que, según dijo, pagan un tipo efectivo inferior al 7% frente al tipo general del 25%.

“Hay un margen de mejora clarísimo y nosotros hemos dicho que como mínimo el 15%, que es un mínimo de justicia social”, subrayó el jefe del Ejecutivo, que afirmó que el Impuesto sobre Sociedades recauda la mitad que hace diez años como consecuencia de un “sumatorio de beneficios empresariales que han reducido la capacidad de recaudación de este impuesto”.