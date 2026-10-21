El Real Madrid jugará ante el Celta de Vigo en el Bernabéu el sábado 21 de noviembre a las 21:00 horas

El Real Madrid se medirá al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu el sábado 21 de noviembre a las 21:00 horas. La Liga ha oficializado el horario de la 13ª jornada, que será la primera tras la última ventana de selecciones. Este encuentro se tenía que jugar sí o sí el sábado, ya que después el Real Madrid juega ante el PSV Eindhoven el martes en Champions.

Así, este partido en el Bernabéu ya tiene horario oficial. Será el primer duelo tras esos últimos partidos de selecciones, por lo que los jugadores vendrán -los que sean convocados- de estar con sus selecciones. Como el Real Madrid juega el siguiente martes, 24 de noviembre, en Champions (ante el PSV, también en el Bernabéu), a Tebas no le quedaba otra que poner este encuentro el sábado. Lo coloca, eso sí, a la última hora posible, a las nueve de la noche.

Este partido, además, será el primero en el que pueda jugar Vinicius en Liga tras cumplir su sanción de cuatro partidos que le puso el Comité por su agarrón de pelo en el duelo ante el Villarreal y las quejas al árbitro de ese partido.

Derbi sevillano

Esa 13ª jornada tiene como partido destacado el derbi sevillano en el Sánchez-Pizjuán. Y será también el sábado, justo antes del Real Madrid – Celta de Vigo. El Sevilla – Betis se jugará ese sábado, 21 de noviembre, a las 18:30 horas. El Betis tendrá después Champions el martes, midiéndose al Slovan Bratislava en Eslovenia.

Por su parte, en esa jornada, el Barcelona, que juega el miércoles posterior Champions a las 18:45 horas ante el Sabah en Bakú (Azerbaiyán), jugará esta jornada de Liga el domingo a las 14:00 horas en el Camp Nou ante el Villarreal. El otro equipo de Champions, el Atlético de Madrid, jugará ante el Getafe en el Coliseum el domingo, 22 de noviembre, a las nueve de la noche.