Mourinho defiende a Vinicius: «Cuando te pitan en tu casa, te hace daño»

José Mourinho atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Leipzig en la tercera jornada de la fase liga de la Champions. Los goles de Bernardo Silva, Arda Güler, Mbappé y Diomande fueron suficientes para que los blancos mantuviesen el pleno en la máxima competición continental. Ahora, ya miran al Clásico contra el Barcelona del próximo domingo que se celebrará en el Camp Nou.

Mourinho destacó el encuentro de Bernardo Silva, que se estrenó como goleador: «Era uno de los que no empezaba un partido desde hace mucho y también tiene meritocracia, y ha hecho un gran partido. El equipo ha jugado bien, pero a un ritmo bajo; cuando hemos intensificado el ritmo, es otra historia. Algo que no me ha gustado es que Courtois, después de esas dos paradas, no merecía que sus compañeros le fastidiaran la noche».

«Son 105 días que estoy aquí, es poco. Necesito conocerlos y el mejor lugar para conocerlos es en el campo y en competición. Juegan bien, el lado derecho ha jugado bien y son soluciones», comentó.

Por otro lado, se mostró feliz por el pleno en Champions: «Estamos muy cerca del playoff, con nueve puntos, pero muy lejos de los 15-20 puntos que se necesitan para clasificar directamente. Hay que seguir. La próxima, en Atenas, en una situación difícil, porque dos días después jugamos en Valencia, pero ya llegará».

Mourinho también explicó el cambio de Vinicius por Diomande: «La intención de meterlo no era pensando en el Clásico. Era pensando en el partido y sabiendo que tengo un banquillo con mucha intensidad, pero sabía que Diomande fresco es difícil porque tiene una velocidad importante. Era mi intención. Vini ha hecho un buen partido, tácticamente un buen partido para su entrenador. Ellos se metían por dentro y Vini ha cerrado muy bien, ha podido hacer un gran gol y le han hecho una gran parada. No quiero decir triste, porque ese sentimiento solo lo puede afrontar él, pero estoy contento».

«Para el Clásico no existe del 1 al 10, es un partido más del campeonato, pero decir que es un partido igual es mentir. Ahí vamos, aunque tenemos 24 horas menos de reposo», aseguró.

Sobre si Vinicius necesita apoyo, fue claro: «Sólo él puede decir abiertamente lo que siente. Como entrenador, estoy contento con su partido. Siempre se espera más, que sea decisivo, pero hizo un encuentro que me gustó. De los tres atacantes, era el que tenía mayor responsabilidad a la hora de defender y cerró muy bien. Ha sido equilibrado, no ha perdido balones, tuvo una acción bonita que el portero hizo una gran parada. El cambio es porque tengo un banquillo rico y que podía dar otra velocidad al partido con gente como Diomande o Endrick. Os tenéis que habituar que saque a un jugador que no está mal para meter a un jugador que pienso que me puede dar cosas diferentes. Quien está en el campo y es pitado fuera de su casa es una inyección de motivación, pero cuando es en tu casa te hace daño».

Por otro lado, habló de Valverde y el lateral derecho: «No hablo del partido del domingo. Tampoco responderé el sábado. Lo que puedo decir es que el encuentro no era fácil. Fede ha estado bien. Por banda derecha fuimos muy asociativos y ha hecho un partidazo».

«Camavinga ha hecho un gran partido, al igual que contra el Sevilla Arda y Tchouaméni jugaron muy bien. Al cambiar dos jugadores, si las cosas van mal, se me hubiesen dicho cosas, pero yo hago cosas que me transmiten. También me pasa con Brahim, que cada vez que está en el campo me gusta muchísimo. Estoy muy contento con la gente. Fede de lateral derecho me hace un poco de daño, pero los jugadores trabajan mucho. Mañana ya estamos trabajando y nada, contento», comentó.

Sobre el árbitro del Clásico, comentó lo siguiente: «Si es verdad, está fuera de contexto. El árbitro se conoce 24 horas antes del partido. Es el tipo de información que no me gusta».

Para finalizar, no lo dijo, pero sí insinuó que es el mejor portero que ha entrenado: «Nunca he dicho nada de mis jugadores, pero lo que puedo decir es que el mejor portero de la mejor historia de la Premier League fue Cech y jugó él con 20 años. El checo sólo las copas. Si digo que es el mejor, me llama Julio César en dos minutos y me dice que con él gané la Champions. Pero este tío es…»