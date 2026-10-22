Mbappé no quiso el MVP del partido contra el Leipzig y se lo intentó dar a Diomande

Kylian Mbappé se llevó el premio al mejor jugador del partido contra el Leipzig después de dar una asistencia a Güler en el segundo gol del Real Madrid y certificar la goleada con un buen tercer tanto. Esto hizo que la UEFA le entregara el MVP del duelo y el francés se lo quiso dar a Yan Diomande, que en apenas 20 minutos dio una asistencia y anotó un espectacular gol de volea ante su ex equipo en otra noche mágica para el de Costa de Marfil en el Bernabéu.

El Bernabéu está descubriendo a un nuevo ídolo y su nombre es Yan Diomande. Después de un inicio de temporada en el que Mourinho le ha ido introduciendo poco a poco en el equipo, en el segundo mes de competición el de Costa de Marfil ya está golpeando y muy fuerte a la puerta de la titularidad. Si contra el Sevilla hizo un gran partido que abrochó con un golazo, ante el Leipzig dio una asistencia y anotó otro tanto de bandera en sólo 20 minutos.

En el 70, José Mourinho dio entrada a Diomande en lugar de un Vinicius que volvió a tener un partido muy difícil en el Bernabéu. El brasileño volvió a tener un partido para olvidar en esta temporada y escuchó en varias ocasiones los pitos de la afición madridista, que acabó jaleando las andanzas de Diomande. A los pocos minutos de entrar al campo, asistió a Mbappé para que hiciera el 3-0 con un disparo espectacular y después hizo el 4-1 definitivo con una volea espectacular que se fue a la escuadra de la portería rival.

El gesto de Mbappé con Diomande

A pesar de su buena actuación en los 20 minutos que disputó contra el Leipzig, la UEFA decidió darle el MVP del partido a un Kylian Mbappé que, sin brillar, logró volverse a casa con otro gol en su haber. Una de las imágenes del día fue antes de abandonar el terreno de juego por el túnel de vestuario, cuando los dos protagonistas se encontraron, y el francés quiso entregar el galardón a un Dimoande que será titular en el Clásico de este domingo en el Camp Nou.