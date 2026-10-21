Mbappé echa un capote a Vinicius: «Tiene que estar tranquilo, recuperar la confianza y recordar quién es»

Kylian Mbappé quiso apoyar a Vinicius tras el complicado partido que tuvo otra vez el brasileño en su regreso al Santiago Bernabéu. «Tiene que estar tranquilo, recuperar la confianza y recordar quién es», ha dicho el jugador francés a la finalización de la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en Champions.

«Vinicius está bien, él quiere dar mucho a la gente, al equipo… Tiene que estar tranquilo y estar orgulloso de quién es y de la calidad que tiene», ha añadido Mbappé, autor de uno de los goles en este encuentro de Champions en el Bernabéu. A Vinicius, que fue titular, pero fue cambiado por Mourinho en la segunda parte, se le vio cabizbajo tras el encuentro.

Sobre él, el francés ha dicho que está «bien», pero que «puedo hacer más» porque «soy parte de los jugadores a los que hay que exigir más»: «Nunca es suficiente para mí, siempre intento hacer más».

Sobre el triunfo ante el Leipzig, Mbappé, en declaraciones a Movistar Liga de Campeones, ha explicado que «sabemos que cada punto es importante para entrar en los ocho primeros» y «sabemos que tenemos que ganar el máximo de partidos, hemos ganado tres y faltan cinco».

El jugador francés también elogió a la afición del Real Madrid: «Sabemos que cuando jugamos aquí la gente quiere que hagamos muchos goles, que hagamos un juego ofensivo. Intentamos hacerlo en cada partido, intentamos siempre dar alegría a los madridistas».

Además, Mbappé ha dicho que no pensaron en ningún momento en el Clásico del próximo domingo: «Es completamente diferente, hemos pensado únicamente en el partido de hoy. Ahora podemos pensar en lo que pase el domingo, antes no».