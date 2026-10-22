Figo elogia a Lamine Yamal y descarta que pueda fichar por el Madrid: «Es muy difícil, después de lo que pasó conmigo…»

Luis Figo es una de las voces más autorizadas del panorama futbolístico en lo que respecta al Clásico. El ex futbolista portugués provocó un auténtico terremoto en el verano del año 2000, cuando tomó el puente aéreo Barcelona – Madrid para recalar en el conjunto merengue a cambio de 60 millones de euros. Por este motivo, Figo descarta que Lamine Yamal u otro futbolista protagonice un movimiento similar en los próximos años. «Será muy difícil que vuelva a haber un fichaje del Real Madrid al Barcelona, o viceversa», ha explicado.

El ex jugador de los dos clubes que disputan el Clásico este domingo 25 de octubre se ha deshecho en elogios hacia la gran estrella de los blaugranas. «Si hubiéramos coincidido, quizá me habría tocado a mí jugar por la izquierda y cambiar de posición», ha reconocido Figo sobre Lamine Yamal. Al igual que Lamine, el luso también se desempeñaba como extremo diestro. Sí confía Figo en que «podría ser titular en cualquiera de los dos equipos».

Frenar al ’10’ del FC Barcelona será uno de los grandes retos que enfrente José Mourinho en su planteamiento de cara al primer Clásico de la temporada. El ex jugador culé y madridista considera que «sería una locura» optar por un marcaje individual sobre Lamine. Un movimiento táctico que ya empleó Mou en su primera etapa al medirse a Leo Messi, pero difícil de implementar en un fútbol como el actual y ante un rival de las características del Barça de Hansi Flick.

Figo también ha analizado la figura de su compatriota, actual técnico del Real Madrid, con el que coincidió cuando ejercía como asistente en el FC Barcelona. «Ya se habló de él antes de que se contratara a Guardiola. Sería porque pensaban que tenía condiciones para dirigir al Barça. Conocía la filosofía y al equipo», ha destacado.

Como Mourinho, Figo también dio el salto del Barça a su eterno rival; aunque en su caso lo hizo de forma directa. El ex futbolista ha reconocido a Betfair que sería «muy difícil» que se volviera a producir un fichaje similar. Para encontrar el último movimiento entre ambos clubes hay que remontarse a 2007, cuando Saviola fichó por el Real Madrid.

Figo predice el resultado del Clásico

Preguntado sobre cómo ve el Clásico del fin de semana, Luis Figo se ha atrevido a predecir el resultado del duelo que concentrará los focos del deporte mundial. El luso apuesta por un empate a dos, con Raphinha y Lamine Yamal como goleadores blaugranas y Bellingham y Mbappé por parte del Real Madrid.