Lamine Yamal (19 años) sobre su educación: «Estoy estudiando cocina, la chef va a mi casa por la noche»

Lamine Yamal no está creciendo sólo como futbolista. El jugador del Barcelona también ha decidido dedicar parte de su tiempo a aprender una habilidad que, hasta ahora, no dominaba: la cocina. Con 19 años, el internacional español ha explicado que recibe clases en su propia casa y que una chef se desplaza hasta allí por las noches para enseñarle.

El joven delantero ha hablado de esta faceta más personal en el marco de un documental que permite conocer algunos aspectos de su vida lejos de los terrenos de juego. Entre ellos aparece su relación con la gastronomía y su intención de aprender a preparar algunos de los platos que forman parte de sus recuerdos familiares.

Ha contratado a una chef

Preguntado directamente por si está estudiando cocina, Lamine Yamal ha explicado con naturalidad cómo son esas sesiones. «Sí, la chef va a mi casa por la noche… me hace la comida y mientras ella hace yo voy mirando y voy haciendo algo», cuenta el futbolista.

La fórmula le permite aprender de manera progresiva. Mientras la profesional prepara los platos, el jugador observa las diferentes técnicas y trata de ponerlas en práctica. Por lo tanto, no se trata de limitarse a recibir la comida ya preparada, sino de aprovechar el proceso para adquirir conocimientos que pueda aplicar posteriormente por su cuenta.

Lamine ha reconocido que todavía se encuentra en una fase inicial. «Poco a poco voy aprendiendo, pero bueno. Es difícil, pero voy aprendiendo», admite. Una confesión que muestra que, pese a estar acostumbrado a la exigencia del deporte profesional, también encuentra dificultades cuando se coloca delante de los fogones.

En este aprendizaje tiene un papel importante la experiencia que ya ha adquirido en su familia. El futbolista recuerda especialmente las enseñanzas de su madre, con quien ha tenido contacto desde pequeño con diferentes recetas y tradiciones culinarias.

Dos platos que todavía se le resisten

El objetivo de Lamine Yamal no es únicamente aprender a cocinar cualquier receta. El futbolista tiene muy claro cuáles son algunos de los platos que quiere llegar a dominar, especialmente aquellos relacionados con sus raíces familiares.

Entre sus favoritos se encuentran dos elaboraciones muy concretas. «Mi plato favorito de Marruecos es el cuscús, yo creo que es lo que mejor está, y de Guinea, el arroz con cacahuete. Por ahora, no sé elaborarlos», reconoce.

Sus preferencias están estrechamente relacionadas con su historia familiar. Su padre, Mounir, es de origen marroquí, mientras que su madre, Sheila, procede de Guinea Ecuatorial. La gastronomía de ambos lugares ha formado parte de su infancia y de las comidas que ha compartido con su familia.

El arroz con pollo y salsa de cacahuete tiene, además, un significado especial para el futbolista. En una entrevista concedida a GQ España explicó que su madre solía preparárselo antes de los partidos para que afrontara los encuentros con energía. La comida aparece así vinculada no solo a sus gustos, sino también a algunos de los recuerdos que conserva de sus primeros años.

El propio jugador ha resumido en otras ocasiones la variedad que existe en su hogar: «Mi madre y mi padre cocinan comida marroquí, de Guinea y española; mi casa es el mejor restaurante del mundo». esta frase que refleja la mezcla de tradiciones gastronómicas con la que ha crecido.

Una faceta que queda lejos del fútbol

La cocina es sólo una de las cuestiones personales que aparecen en el documental dedicado a mostrar una versión diferente del futbolista. La producción se adentra en aspectos de su vida que habitualmente quedan fuera de las retransmisiones deportivas y de la actualidad del Barcelona.

También aborda el significado del gesto del 304 que Lamine realiza en algunas de sus celebraciones. El número hace referencia al código postal de Rocafonda, el barrio de Mataró en el que creció y que sigue estando muy presente en su identidad.

El documental también pone sobre la mesa cuestiones como el racismo, la inmigración, la igualdad de oportunidades y las perspectivas de futuro para las nuevas generaciones. Xavi Torres, uno de los codirectores del proyecto, ha explicado que la producción pretende abordar estos asuntos a través de la trayectoria y el entorno del futbolista.

Estrenado inicialmente en 3Cat, el documental también ha llegado a Movistar Plus+, ampliando el acceso a una producción que busca mostrar al deportista desde una perspectiva diferente.

Mientras Lamine Yamal continúa consolidándose en la élite del fútbol, su aprendizaje en la cocina avanza a otro ritmo. Por ahora reconoce que todavía no sabe preparar dos de sus platos favoritos, el cuscús y el arroz con cacahuete. Pero ya ha encontrado una forma de empezar a remediarlo: una chef que acude por las noches a su casa y unas horas dedicadas a aprender, observar y ponerse poco a poco delante de los fogones.