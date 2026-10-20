El padre de Lamine la vuelve a liar: se mete con Abascal y presume de no tener que trabajar porque tiene «millones»

El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, en un vídeo en directo realizado este lunes en su cuenta de Instagram, Hustle_Hard_304, y grabado en un parque de Pedralbes (Barcelona), trató de ridiculizar al líder de Vox, Santiago Abascal, afirmando que no vale «pa’ na». Además, presumió de que tiene «millones» y de que «no tenía que trabajar».

De igual manera, Mounir, en plena crisis del pueblo caballa tras la invasión del pasado 30 de julio, afirmó que llegó a Ceuta «sin saber hablar español». A su vez, exigió el funcionamiento de la fuente del parque, señalando que es una «vergüenza». Tras estas declaraciones, un usuario que estaba en el directo arremetió contra él: «Ponte a trabajar, sinvergüenza». A lo que él replicó: «La madre que te parió. Adopta un perro, guarro».

👀📲 El padre Lamine Yamal vuelve a ‘liarla’ en sus redes sociales mientras denuncia la falta de agua en un pipicán: 💥🗯️ «A mí no me hace falta trabajar, tengo millones». https://t.co/HYu8i3xFG8 — ElDesmarque (@eldesmarque) October 19, 2026

El padre de la joven estrella del Barcelona continuó con su contestación hacia el usuario y alardeó de su situación de vida: «A mí no me hace falta trabajar, tengo millones». Esta lluvia de críticas recayó de la nada también sobre Abascal, al que atacó mientras carcajeaba: «¡Abascal, que no vales pa’ na’!». La grabación, con constantes movimientos circulares, duró más de cuatro minutos.

Mounir volvió a denunciar la ausencia de agua de la fuente de «una de las zonas más importantes de España» y prosiguió con su lucha: «¿No hay agua, tío? ¿Tú te crees? Venga, hombre». También llamó a su perro Ice para repetir sus quejas sobre la fuente, pero al no hacerle caso dijo: «Me cago en la hostia. No se entera de nada». Por último, llamó «asquerosos» a los políticos por supuestamente no cuidar el parque: «Pago impuestos. Me cago en la hostia ya».

Otro episodio más

No obstante, esta no es la primera vez en la que Mounir Nasraoui se ve implicado en un incidente polémico. El 16 de mayo de 2023, en Mataró (Barcelona), Nasraoui atacó una carpa de Vox durante la campaña electoral de los comicios municipales del 28-M . El padre de Lamine tuvo que pagar 550 euros de multa y 110 de indemnización. Tal y como relató el tribunal de la sentencia, sobre la carpa, Nasraoui «empezó a acercarse a ella y a insultar a los simpatizantes del partido». El hombre terminó golpeando con la mano izquierda a un simpatizante, que acabó sufriendo una contusión parietofrontal. Después del juicio, a Masraoui se le acusó de delito de maltrato de obra.

Asimismo, en diversas ocasiones, debido a sus palabras y acciones, algunos seguidores del mundo del fútbol han acusado a Mounir de encontrarse bajo los efectos de las drogas. Sin embargo, en junio de 2025, el marroquí lo desmintió, alegando que sufre «de epilepsia» y que consume «cinco pastillas al día». Nasraoui hizo pública su condición y explicó que los nervios son lo que ha producido que a veces se quede en casa viendo a su hijo por la televisión.