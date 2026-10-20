De Di Stéfano a Mastantuono: el vínculo que acerca a River al Real Madrid

Hay relaciones que se explican con un nombre. La de River Plate y el Real Madrid tiene el de Alfredo Di Stéfano. El futbolista que se formó en el club argentino y cambió para siempre la historia del conjunto blanco sigue siendo el gran punto de encuentro entre dos instituciones que quieren continuar acercándose. Décadas después, Franco Mastantuono representa el capítulo más reciente de ese vínculo.

En ese contexto se produjo el encuentro entre Florentino Pérez y Matías Patanian, embajador internacional de River Plate. Una reunión que da continuidad a anteriores contactos entre ambos clubes y que refleja la voluntad de mantener una relación con recorrido. El pasado tiene un peso evidente, pero también hay motivos para mirar hacia delante.

La llegada de Mastantuono al Real Madrid ha vuelto a conectar sus caminos. El joven argentino recoge una tradición que River lleva décadas alimentando: formar futbolistas capaces de competir lejos del Monumental, soportar la exigencia y hacerse un sitio en el fútbol internacional. Dar el salto al conjunto blanco supone afrontar la máxima presión. También coloca de nuevo el foco sobre el lugar en el que comenzó todo.

Porque detrás de Mastantuono hay una estructura. El Semillero de River terminó tercero en el ránking de canteras del CIES de 2025, por detrás del Benfica y del Barcelona. En las 49 ligas analizadas, 97 futbolistas habían pasado por su formación. Una cifra que permite entender la dimensión de una escuela cuyo trabajo se extiende mucho más allá de su primer equipo.

Di Stéfano es la referencia histórica y Mastantuono, la conexión más reciente. Entre ambos nombres hay generaciones distintas y un mismo origen. Para River, ver a uno de sus talentos llegar al Bernabéu también significa proyectar el trabajo de su cantera en uno de los escenarios de mayor exposición del mundo.

Las mejoras de los estadios

El acercamiento institucional tiene, además, otro punto de interés: sus estadios. El Real Madrid ha transformado el Santiago Bernabéu y River avanza en la ampliación y el techado del Monumental, con el objetivo de alcanzar los 101.000 espectadores. Dos proyectos que, desde realidades diferentes, reflejan la ambición de sus clubes.

El estadio de River ya es el más grande de Sudamérica y la sede habitual de la selección argentina. Su ampliación busca reforzar esa posición y acompañar el crecimiento de una entidad que quiere seguir estrechando vínculos con los grandes clubes europeos.

La reunión entre Patanian y Florentino se encuadra en ese camino. River y Real Madrid tienen una historia compartida que sigue presente cada vez que aparece el nombre de Di Stéfano. Ahora, con Mastantuono en el club blanco y el Monumental en plena transformación, encuentran nuevos motivos para continuar escribiéndola.