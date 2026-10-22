El dato que refleja el momento más bajo de Vinicius: no intentó ningún regate por segundo partido consecutivo

Vinicius volvió a vivir una noche difícil en el Bernabéu en la goleada del Real Madrid contra el Leipzig, donde el brasileño volvió a ser protagonista para mal. El ‘7’ se llevó los pitos del Bernabéu durante algunos momentos del partido y Mourinho le sacó en el 70 bajo otra pitada importante. A la conclusión del partido, el entrenador le defendió en rueda de prensa y otros compañeros como Mbappé o Courtois también se volcaron con su compañero, que dejó otro dato negativo en este duelo de Champions: no intentó ningún regate por segundo partido consecutivo.

Vinicius evidenció en el partido ante el Leipzig que no pasa por un buen momento y su juego en el duelo de la Champions League fue fiel reflejo de su estado anímico. El brasileño estuvo triste sobre el terreno de juego y firmó un partido muy discreto en el que destacan dos importantes tiros a puerta que despejó de forma formidable Maarten Vandevoordt. El resto de la actuación del ‘7’ fue muy discreta, con sólo tres toques en área rival, ningún centro preciso y una pérdida.

Y lo más preocupante: Vinicius no intentó ni un solo regate durante el partido. Según datos proporcionados por Opta, esta es la primera vez en la carrera del brasileño en el Real Madrid que encadena dos titularidades consecutivas sin intentar un regate. Ya le sucedió en el duelo contra la Roma, en el que acabó siendo sustituido por Mourinho a la hora de partido, y lo mismo hizo en el partido ante el Leipzig. Y este dato refleja el estado de confianza de un Vinicius.

0 – Vinícius Júnior no ha intentado ni un solo regate en sus dos últimos partidos con el Real Madrid entre todas las competiciones, primera vez que encadena dos titularidades seguidas sin intentar un regate en su carrera en el conjunto blanco. 📊 Es solo una vez menos que en el resto de sus partidos como titular con el conjunto blanco (tres en 309). 👀 Extraño. — OptaJose (@OptaJose) October 21, 2026

Mourinho defiende a Vinicius

Así que a eso del minuto 70, y después de no haber acompañado la jugada en un par de acciones defensivas, Mourinho decidió retirarlo del campo para dar entrada a Diomande a pesar de que el brasileño no estará en el Clásico del próximo domingo. El colmo para el ‘7’ fue que tuvo que ver desde el banquillo que el de Costa de Marfil dio una asistencia e hizo un gol de bandera en los apenas 20 minutos en los que estuvo en el campo.

Después de ‘castigarlo’ en el campo, Mourinho defendió a Vinicius en la rueda de prensa, además de explicar su cambio. «La intención de meter a Diomande no era pensar en el Clásico, era pensar en este banquillo y saber que teníamos un banquillo con mucha velocidad. Diomande fresco, entrenado a 20-30 segundos del final, es difícil de parar», apuntó. «Vini ha hecho un partido bueno tácticamente para su entrenador. Vini ha cerrado muy bien. Después pudo hacer un grandísimo gol y el portero le hizo una gran parada. Solo él puede explicar si se siente triste, pero su entrenador está contento», dijo sobre el partido de Vinicius.

Mbappé también le quiso echar un capote a su compañero tras recoger el premio al mejor jugador del partido. «Es bueno que Vini esté triste porque eso significa que quiere dar mucho al equipo y a la gente. Debe estar tranquilo y orgulloso de quién es», afirmó sobre un Vinicius que dejó un mensaje en las redes sociales: «Viviendo cada momento. Todo pasa».