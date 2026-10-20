Cerezo busca una paz imposible entre Tebas y el Real Madrid: «En el fútbol no tiene que haber guerras»

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, se pronunció este martes desde Stuttgart sobre la guerra entre Javier Tebas y el Real Madrid y dijo que «en el fútbol no tiene que haber guerras y menos entre dirigentes». «Es un tema que tienen que solucionar», añadió. Además, habló de la polémica arbitral que rodeó el duelo entre los blancos y el Sevilla por la acción de Arda Güler con Peque: «Yo lo vi claro, pero igual el árbitro no lo vio».

«Yo creo que en el fútbol, en general, no tiene que haber guerras y menos entre los dirigentes. Creo que realmente es un tema que tienen que solucionar y como todo gira en relación a los árbitros, pues lo que tienen que hacer desde mi punto de vista es quitar el VAR para que no haya problemas con los árbitros», aseguró Cerezo a los medios de comunicación desplazados a Stuttgart para el partido de la tercera jornada de la fase liga de la Champions League del Atlético.

El dirigente recordó que «todos» se quejan «de todo, unos más y otros menos» a la hora de hablar de los árbitros. «Nosotros también nos hemos quejado y posiblemente nos seguiremos quejando, pero pensamos en que tenemos que estar con los árbitros porque se equivocan cuando no lo ven y, si lo ven, pues ten por seguro que no se equivocan», advirtió.

En este sentido, vio «clara» la acción del pasado domingo entre Arda Güler y el posible codazo al sevillista Peque. «Pero a lo mejor el árbitro no lo vio», aclaró. «Estoy convencido de que si lo ve, te lo pita, y si no lo ve, pues imagino que no lo pitó», reiteró.

Optimista con el Atleti

Por otro lado, es optimista de sacar los tres puntos este martes ante «un gran equipo» como el Stuttgart y en una ciudad donde el Atlético de Madrid logró su primer título europeo, la Recopa de 1962. «Significa mucho, da mucho ánimo y mucha confianza, y sobre todo fe en que vamos a ganar», admitió.

«Ganar es tener ya seis puntos de nueve y sería una buena noticia para todos. Realmente hay que tener confianza en este equipo, hay que tener confianza en el entrenador, como lo tenemos todos, y yo creo que las cosas van a salir bien como están saliendo hasta ahora», añadió al respecto.

Cerezo tiene claro que la plantilla rojiblanca «es un gran equipo». «Es un muy buen equipo e indiscutiblemente tendrá sus partes buenas y sus partes malas, pero ha cogido una buena racha y yo creo que la van a mantener, están muy centrados en lo que quieren», subrayó el dirigente.

Este también resaltó la importancia del técnico Diego Pablo Simeone: «Un técnico que ha demostrado todo». «Con nosotros ha conseguido todo y lo que nos queda es conseguir la Champions, y en eso es en lo que estamos», manifestó.

Finalmente, Cerezo también elogió el fichaje de «un gran jugador» como el central Cristian ‘Cuti’ Romero e insistió en tener una buena temporada. «Hasta el final de la Liga puede pasar de todo. Lo que hay que pensar es que al final vamos a acabar bien y que vamos a conseguir lo que creemos, que son títulos y triunfos», sentenció.