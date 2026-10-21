Bernardo piensa en el Clásico tras su primer gol con el Real Madrid: «Hay que jugar con muchas ganas»

El Real Madrid ha aprobado con nota su último enfrentamiento antes de el Clásico. Los de Mourinho se han impuesto al RB Leipzig con un contundente 4-1, con goles de Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé. El portugués ha marcado su primer tanto vestido de blanco, un momento muy especial para él: «Estoy muy feliz por haber marcado y ayudado al Real Madrid. Ha sido muy especial marcar en el Bernabéu».

La prueba europea ha sido clave para llegar con buenas sensaciones al choque frente a los de Hansi Flick. El ex del City señala que deben afrontar el encuentro con la mejor actitud posible: «Es un partido muy importante, estudiaremos, nos prepararemos y estaremos listos para un partido tan importante para el Real Madrid. Estamos a seis puntos. Tenemos que jugar el partido con muchas ganas de hacerlo bien».

😬 La ‘celebración’ de 𝐉𝐨𝐬𝐞́ 𝐌𝐨𝐮𝐫𝐢𝐧𝐡𝐨 al gol de Bernardo Silva en el Real Madrid-Leipzig. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/8yqddCRrD5 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 21, 2026

El Madrid está tratando de mostrar un buen abanico ofensivo, algo que han conseguido ante el RB Leipzig, con cuatro goleadores diferentes. Bernardo explica que esta variedad es determinante en el máximo nivel: «Es muy importante, para que un equipo funcione tienes que tener a mucha gente que sepa que puede marcar la diferencia. El espíritu es muy bueno y estamos trabajando para mejorar. Estamos en el buen camino».

Los blancos deberán corregir algunos errores para ganar al Barcelona. El portugués no olvida que los primeros 45 minutos fueron especialmente complicados: «Primer tiempo difícil, han llegado algunas veces y Thibaut Courtois nos salvó». Precisamente, su gol antes del descanso sirvió para desatascar al equipo y calmar la tensión de cara a la segunda parte.

Bernardo explica una tarea pendiente para el Clásico

El ex del City quiere convertirse en una pieza clave para el esquema de Mourinho. El futbolista piensa que tienen que aprovechar y combinar todas sus armas: «Somos un equipo con jugadores individuales muy buenos. Hay que encontrar el equilibrio entre tener balón y encontrarles con espacios. Creo que el equipo ha mejorado mucho en estos últimos partidos. No podemos ser aburridos, tenemos que ser intensos, como siempre ha sido el Real Madrid».