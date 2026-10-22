Arda Güler regaló su camiseta a Guti: «Es una leyenda y un grande para mí»

Arda Güler fue uno de los grandes protagonistas en la victoria del Real Madrid contra el Leipzig en la Champions League. Además de por su gol y partidazo desde la bandera derecha, el talentoso mediapunta también acaparó los focos por un gesto que tuvo a la conclusión del encuentro con Guti, al que le regaló su camiseta firmada con una dedicatoria muy especial. Ambos hablaron sobre ello a la conclusión de la goleada feliz del conjunto blanco en el Bernabéu.

Arda Güler volvió a marcharse del Bernabéu bajo una gran ovación después de que Mourinho le sustituyera en los últimos minutos del partido. Después de hacer un partido notable contra el Sevilla en la posición de centrocampista, el talentoso futbolista fue desplazado a la banda derecha, desde donde participó en el primer gol obra de Bernardo Silva y anotó el segundo después de empujar a la red una dejada de Mbappé. Después se marchó ovacionado del Bernabéu.

A la conclusión del partido, Arda Güler cumplió una promesa que tenía con Guti, que era regalarle una camiseta firmada. Así que el eterno ’14’, que estuvo comentando el partido para DAZN Estados Unidos, apareció por el campo con la camiseta de uno de los mejores futbolistas del partido. «Se la había pedido desde hace mucho y me la ha dedicado», contó el ex del Real Madrid, que también desveló lo que ponía en la dedicatoria: «Para la leyenda Guti de Arda Güler».

REGALITO DE CRACK A CRACK 😍🎁 Arda Güler le da a Guti su camiseta del partido contra el Leipzig dedicada… ¡y la carita de ilusión de Guti lo dice todo! 🥹 #UCLxDAZN https://t.co/RcIRZpNEop — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 21, 2026

«Se lo pedí hace tiempo. Es una camiseta que me debía y estoy muy emocionado», dijo Guti, que después fue cuestionado sobre las características similares de ambos futbolistas. «Por eso se lo he pedido, porque a todos los jugadores que se parecen un poquito a mí me gusta tener su camiseta». «Se asemeja un poco a mí; cuando te ves reflejado en el terreno de juego, es de los jugadores que te gustan, es muy inteligente, tiene último pase y tiene gol también», afirmó desde el césped del Bernabéu.

El regalo de Güler a Guti

Arda Güler también fue cuestionado sobre ello en la zona mixta cuando fue preguntado sobre el regalo que le había hecho a Guti y la ilusión que le había hecho al ex futbolista. «Estoy muy orgulloso porque es una leyenda del fútbol y una leyenda del Real Madrid», afirmó un Arda Güler que también dejó claro que «es muy grande para mí».