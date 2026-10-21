Alineación del Real Madrid contra el Leipzig hoy: Vinicius vuelve, Camavinga es titular y Valverde sigue en el lateral derecho

José Mourinho apuesta por Vinicius -que en la Champions sí puede jugar- y Mbappé en la alineación del Real Madrid para recibir al Leipzig en la tercera jornada de la fase liga de la Champions. El portugués introduce bastantes cambios respecto al equipo que venció al Sevilla, aunque mantiene a Valverde al centro del campo después de su actuación como lateral derecho. Rüdiger regresa al eje de la defensa. Camavinga es titular en el centro del campo, al lado de Bernardo Silva.

Así, ya oficializado el once del Real Madrid, Courtois se mantiene bajo los palos. El belga vuelve a ser la última garantía de un Real Madrid que busca su tercera victoria en esta Champions. Por delante, Fede Valverde vuelve a ocupar el lateral derecho y permite a Mourinho.

En el centro de la defensa, la pareja titular es la formada por Rüdiger y Huijsen. El alemán vuelve al once después de quedarse sin minutos contra el Sevilla. Por otro lado, Carreras se hace con la titularidad en el lateral izquierdo, dejando Mourinho a Cucurella en el banquillo.

La principal novedad táctica está en el centro del campo. No juega Tchouaméni y sí Camavinga A su lado estará Bernardo Silva. Ademñas, Mourinho mantiene a Arda Güler para dar criterio a las posesiones y conectar con los jugadores de ataque. Bellingham completa esa estructura con libertad para acercarse al área y asociarse con Mbappé.

Arriba vuelve Vinicius, cuya titularidad ya había anunciado José Mourinho. El brasileño, sancionado en la Liga, ocupa la izquierda después de que Diomande brillase en esa posición contra el Sevilla. El costamarfileño es suplente. Mbappé se mantiene como referencia ofensiva de un equipo que presenta más centrocampistas y busca dar continuidad a la mejoría del domingo.

Alineación oficial del Real Madrid hoy

Esta es la alineación del Real Madrid contra el Leipzig: Courtois; Valverde, Huijsen, Rüdiger, Carreras; Camavinga, Bernardo Silva, Bellingham; Arda Güler, Vinicius y Mbappé.