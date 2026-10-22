Pedro Martínez pide paciencia a Shulga

Cuando existe la comunicación fluida y directa, las cosas suelen funcionar mejor en cualquier ámbito de la vida laboral. También en el deporte. Pedro Martínez aseguraba hace unas semanas que la parte más complicada de su trabajo es gestionar una plantilla de 17 jugadores (15 sin Usman Garuba y Gaby Deck, que son bajas de larga duración). En esa organización de recursos, hay una constante que se viene repitiendo en los últimos partidos y que ha comenzado a generar alguna duda.

Hablamos del caso de Max Shulga, recién llegado de los Boston Celtics con 24 años tras jugar en la G-League. Actualmente, es el jugador que menos está contando de la plantilla madridista y Pedro Martínez ha explicado este miércoles a la prensa por qué, unos motivos que también conoce de primera mano el propio Shulga, como afirma su entrenador.

«Si se nos lesiona un jugador, preferimos confiar en Max Shulga. Se nos ha lesionado Gaby Deck, ¿y si se nos lesiona un jugador en la posición de ‘1’ o de ‘2’? ¿Qué hacemos, fichamos un jugador de fuera o le damos minutos a Max Shulga, que conocerá nuestra forma de jugar?», lanzaba Pedro en primer lugar, antes de revelar su conversación con el jugador.

«Estoy contento con Max Shulga, de verlo en el equipo, cómo está entrenando… A día de hoy no está teniendo minutos. Es una decisión mía, soy yo el responsable de ella, pero no tiene nada que ver con la mentalidad del jugador ni de su trabajo en el día a día. Ya se lo he dicho a él. Él lo sabe, lo que pasa es que dirá: ‘Sí, claro, ¿cuántas veces me vas a contar esta historia?’ Y mi respuesta es: ‘No lo sé, de momento te la cuento esta semana. La siguiente, ya veremos dónde estamos’», añadió.

El escolta ucraniano encadena cinco partidos consecutivos sin ser convocado (dos de ellos en ACB, pese a ser cupo) y es por eso que su técnico le pide paciencia. Pedro Martínez, preguntado por si el club se plantea una cesión, insiste en que, si persevera, su momento llegará, aunque Shulga espera jugar cuanto antes.

Este jueves, el Real Madrid visita al Maccabi Tel Aviv en la jornada 7 de la Euroliga (20:45 horas), donde Shulga aún no ha debutado, aunque sí viaja junto al equipo a todas las salidas de la temporada para no desengancharse de la dinámica de grupo. De momento, sólo ha contado con un total de 18 minutos (14 contra Unicaja y cuatro ante Obradoiro) y está por detrás en la rotación de los jugadores que ocupan su puesto (Nick Smith y Sergio Llull) y también de aquellos que la desempeñan frecuentemente (Théo Maledon y Alberto Abalde).