Pedro Martínez: «Jugar menos minutos es un proceso difícil que a algunos les cuesta más que a otros»

Pedro Martínez atendió a los medios en la Ciudad Deportiva de Valdebebas tras el último entrenamiento del Real Madrid antes de su cuarto partido a domicilio en la Euroliga contra el Maccabi Tel Aviv, en Belgrado (este jueves a las 20:05 horas). El entrenador del equipo blanco habló del proceso de adaptación de sus jugadores a las rotaciones cortas, concepto que ha admitido no haberle funcionado en otros clubes, y del caso concreto de Max Shulga: «Si se nos lesiona un jugador, confiamos en él».

«En primer lugar, animados porque los resultados siempre hacen que tengas un mejor ánimo. Les tenemos muchísimo respeto porque ellos ganaron en campo del Valencia haciendo un partido sensacional. Tienen jugadores muy expertos. En defensa, es un equipo que lleva muchos años jugando juntos, con el mismo entrenador. Sabemos que las dificultades van a ser muy grandes, pero con ganas de hacer un buen partido e intentar sacarlo adelante», comenzó el técnico madridista, que buscará la primera victoria fuera de casa tras las derrotas contra Dubai, Hapoel y Efes.

Preguntado por el trío de bases formado por Facu Campazzo, Andrés Feliz y Théo Maledon, el más rico de Europa hasta el momento en cuanto a puntuación, Pedro Martínez aseguró que «debemos alejarnos un poco de las posiciones clásicas en el juego». «No son bases ya», añadió, y lo razonó: «Ahora mismo son manejadores de balón que tenemos para dos posiciones, pero pueden estar incluso en tres».

Más en este sentido: «Estamos entrando en una buena dinámica en la que todos los jugadores, incluyendo los otros, porque, por ejemplo, Alberto Abalde está en esa lista, aunque por sus características también puede estar en otras posiciones del campo y está siendo muy importante para nosotros desde otras virtudes que él tiene, como Sergio Llull, que el último día tuvo un partido muy bueno. Estamos contentos con cómo está trabajando y esforzándose para ayudar al equipo; con Max Shulga, aunque no esté participando porque cuesta encontrar minutos para todos, pero está entrenando muy bien; y con Nick Smith también cuando juega. Los minutos son limitados. Estamos en octubre y nos gustaría que en el mes de diciembre estén mejor y más en febrero. Queremos que progresen y no que piensen que ya están en su prime, sino que sean capaces de seguir aportando más cosas al equipo porque creo que todos tienen esa capacidad».

«¿Cómo no voy a creer en Nick Smith?»

También se le cuestionó particularmente por el último de esos nombres, el americano Nick Smith: «Soy de la opinión y he tenido la suerte de conocer algunos jugadores veteranos que con muy buena mentalidad han mejorado a lo largo del año con el trabajo del día a día… ¿Cómo no voy a creerlo con un jugador de 22 años? Más todavía. Todos pueden mejorar pequeños aspectos del juego que les pueden hacer mejores jugadores. El chico lo está haciendo muy bien. Yo creo que va a ir a más. No podemos olvidar la edad, su poca experiencia… Él viene de un baloncesto que, con todos los respetos porque lo admiro, es diferente. El reglamento, los entrenamientos, el juego… Entonces, está en el proceso. Tampoco podemos obviar una realidad de que tenemos una plantilla en la que todos son muy buenos. Esto es el Real Madrid. Él tiene una gran competencia en su puesto, con jugadores de mucha experiencia, como Sergio Llull, Facu Campazzo, jóvenes que están muy acostumbrados a jugar en la Euroliga, como Théo Maledon o Andrés Feliz… Él está un poco por detrás de ellos porque tiene menos bagaje. La temporada es muy larga. Tenemos un roster largo que nos tiene que servir para que los jugadores tengan sus minutos o ya los tendrán si no los tienen todavía. Hay que tener paciencia. Ellos no se tienen que poner nerviosos, sino trabajar bien como están haciendo y todo llegará».

La NBA, mejor que la Euroliga

Pedro Martínez aseguró no estar de acuerdo con Shaquille O’Neal o los que opinan que hay mayor calidad en la Euroliga que en la NBA: «No coincido. En la NBA, con sus connotaciones y sus reglamentaciones, son mejores. Tienen mejores jugadores, mejores entrenadores y el nivel de la NBA es más alto que el de la Euroliga, aunque es una grandísima competición. Están los mejores de Europa y hay jugadores muy buenos que vienen desde Estados Unidos. Hay equipos que juegan muy bien en Europa, como en la NBA, y también los hay que no. Son 30 franquicias en la NBA y 18 en la Euroliga. Máximo respeto y admiración por el baloncesto NBA y sus entrenadores».

Y también valoró la altísima anotación en este arranque de la ACB: «Es una tendencia de la Liga, que seguramente llevamos más temporadas jugando a un ritmo alto. Se suma cada vez más a la Euroliga. Veremos cuánto tiempo va a estar, porque el deporte está en constante evolución y seguramente se harán cosas para que los equipos que no quieran jugar a ese ritmo se adapten y generen problemas. La tendencia que hay clarísimamente son posesiones cortas, buscar la ventaja rápido, jugar con intensidad alta… Es un tipo de baloncesto en el que me siento a gusto, pero no es la única. Se puede jugar bien más controlado, con sistemas más largos… Es un deporte muy rico. Hay varias maneras de defender y no hay ni una buena ni una mala. Depende de los jugadores y lo bien que lo hagan los equipos».

Pedro Martínez habló sobre la adaptación de su plantilla al principal concepto que trajo de Valencia: sus rotaciones cortas. «Se están adaptando. No es fácil porque todos los jugadores que tenemos, si jugaran más minutos, tendrían mejores estadísticas. Todos. Ellos se están adaptando, por el bien del equipo, a jugar menos minutos y, por tanto, producir menos a cambio de que el equipo sea mejor. Es un proceso. No es fácil. En otros equipos en los que he estado no ha salido bien porque hay jugadores que no se adaptan porque no están acostumbrados o porque priorizan más sus números individuales que los del equipo o porque creen que van a jugar mejor con más minutos», explicó.

«Están teniendo muy buena mentalidad, aunque a algunos les cuesta más que a otros. No voy a dar nombres, pero ya se ve. Para mí, lo importante es el equipo; para los jugadores, ya lo entiendo, es su actuación, lo que depende de ellos. Les explicamos, les pedimos colaboración porque creemos que va a ser bueno para ellos, pero han de reducir un poco los minutos de juego y la aportación que tienen. Es un proceso bonito, también difícil, pero los entrenadores creemos mucho en ellos», prosiguió.

Paciencia con Shulga

Pedro Martínez desveló cómo aborda el caso de Max Shulga, el jugador con menos minutos de la plantilla y que se ha quedado fuera de las últimas cinco convocatorias, y si en el club, a estas alturas de la temporada, se plantean ceder al ucraniano: «No voy tan lejos. Intento vivir en el presente y no sé lo que va a pasar mañana. Si se nos lesiona un jugador, confiamos entonces en él. Preferimos confiar en Max Shulga cuando le necesitamos. Se nos ha lesionado Gaby Deck, ¿y si se nos lesiona un jugador en la posición de ‘1’ o ‘2’? ¿Qué hacemos, fichamos un jugador de fuera o le damos minutos a Max Shulga, que conocerá nuestra forma de jugar? Veremos qué va pasando. A lo mejor no tenemos lesiones. Improbable, porque siempre hay y forman parte del deporte. Preferimos tener un equipo largo y no quejarnos cuando haya lesiones, como con Gaby Deck, que nadie se ha lamentado».

«El que juega menos, está menos feliz, y lo entendemos. Está menos animado. Les intentamos explicar que, si perseveran, al final les va a ir bien. Lo que pasará de aquí a dos, tres o seis meses, quién lo sabe. Estamos centrados en los partidos de ahora y contamos con los jugadores que creemos que nos pueden dar más rendimiento. También pensamos en que vamos a jugar, si todo va bien, por encima de 90 partidos. Ahí vamos a tener que dosificar los minutos a cambio de que el equipo esté siempre por encima de las situaciones individuales. Como entrenador, no puedo estar pendiente de si un jugador juega mucho o poco. La responsabilidad es con todo el equipo, intentando que todos estén con confianza y se sientan importantes», añadió.

«Estoy contento con Max Shulga, de verlo en el equipo, cómo está entrenando… A día de hoy no está teniendo minutos. Es una decisión mía, soy yo el responsable de ella, pero no tiene nada que ver con la mentalidad del jugador ni del día a día. Ya se lo he dicho a él. Él lo sabe, lo que pasa es que dirá: ‘Sí, claro, ¿cuántas veces me vas a contar esta historia?’ Y mi respuesta es: ‘No lo sé, de momento te la cuento esta semana. La siguiente, ya veremos dónde estamos’.

Sobre el ritmo ofensivo del Real Madrid, Pedro Martínez aseguró que «va a haber partidos» que van a «meter 70 puntos». «Los vamos a ganar o a perder. Estamos preparados y entrenamos para partidos que van a ir de otro tipo, que nos vamos a encontrar otras dificultades, que nos vamos a enfrentar a otro ritmo, que seguramente vamos a estar menos a gusto porque ahora ya estamos más a gusto en este tipo de ritmo, pero no siempre vamos a jugar a marcadores por encima de 100 puntos y no quiere decir ni que no vayamos a ganar ni a jugar bien. Entrenamos las dos situaciones. No se trata de decir: ‘Es que si no meten 100 puntos, no van a ganar’. Habrá partidos en los que no lleguemos ni a 80 y no significa que no vayas a ganar, sino que irán por otros derroteros».