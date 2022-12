Zion Williamson, la bestia de 129 kilos que ha renacido para dominar la NBA

La NBA siempre ha sido una liga en la que el espectáculo prima al mismo nivel que la competición, sobre todo en una fase regular en la que, con un cómputo global de 82 encuentros para cada equipo, hay tiempo para subes y bajas cortoplacistas, sin que afecten en demasía a la posición de los favoritos de cara a los Playoffs. Pero el espectáculo NBA se debe, sobre todo, a sus protagonistas principales, a las estrellas que como Zion Williamson, arrastran historias memorables que en ocasiones llegan a poner en jaque a la lógica. Ese es el caso del jugador franquicia de los New Orleans Pelicans, quien en su cuarta temporada ha resucitado y demostrado que puede dominar la liga con su particular físico y forma de entender el baloncesto.

Williamson fue elegido como número uno en el Draft de 2019, por unos Pelicans que iniciaban su reconstrucción tras la salida de Anthony Davis con la pieza deseada por todos. Lo de Zion en sus años de instituto y universidad fue estelar. Su físico, sin llegar a los dos metros y con 130 kilos de peso, no sólo no le impedía dominar las zonas si no que le ayudaba a hacerlo. ¿El secreto? Una capacidad nunca antes vista para elevarse cual peso pluma pese a ser el mayor de los pesados. Los recuerdos, pese a ser un jugador notablemente más bajo y con un juego diferente, nos retrotraían a tiempos de Shaquille O’Neal.

El comienzo de Williamson en la NBA resultaría impactante, demostrativo para aquellos más reticentes con él, pero los capítulos posteriores agravarían en lo negativo un caso que hace no mucho pasó incluso a darse por perdido, para los más negativos. Las lesiones azotaban un cuerpo muy pesado, dado a salirse de la forma indicada tanto como para triunfar como estrella en la NBA como incluso de cara a aportar en la mejor liga del mundo. Pasábamos de un proyecto de jugador dominante a uno que se veía en el abismo de juguete roto por las lesiones y el sobrepeso. Pero Zion siempre tuvo claro que volvería, y su historia está marcando el comienzo de temporada.

El regreso de Williamson no se dio, como vaticinaron algunos, con una pérdida de peso, en músculo, que le dotara de mayor agilidad y, sobre todo, de un impacto menor en lo potencial con respecto a las lesiones. Zion volvió a competir con el mismo peso oficial, 129 kilos, con el que se estrenó en la NBA, y su impacto no ha tardado en darse, demostrando que a su asombrosa capacidad física le ha añadido toneladas de lectura hasta convertirse en un arma casi imparable… con sólo 22 años.

Williamson parte como ala-pívot titular en el quinteto de los New Orleans Pelicans, pero su realidad gira más hacia el puesto de base, dentro del clima aposicional que se ha instalado en la NBA. Zion es el encargado de generar juego como elemento principal en una franquicia que, a las órdenes del jugador de 22 años se ha instalado en lo más alto de la Conferencia Oeste y con el tercer mejor récord de toda la NBA, sólo por detrás de los poderosos Milwaukee Bucks y de los Boston Celtics.

Los Pelicans sueñan con Zion Williamson

McCollum, Alvarado, Valanciunas o Murphy han sido elementos importantes en el despegue de los Pelicans, pero nada se entiende sin un Williamson que promedia 25 puntos por encuentro, además de 7,2 rebotes y 4,2 asistencias, con un monstruoso 60% en tiros de campo y estadísticas históricas en las situaciones de 1vs1, el aclarado que tanto se ve hoy en día en la NBA y en el que Zion es, con diferencia, el mejor.

Los datos son abrumadores, pero es su capacidad de liderazgo la que ha llevado a la franquicia de Nueva Orleans a soñar en grande en esta temporada NBA, permitiéndose el lujo de no contar prácticamente con el MVP del último Eurobasket, Willy Hernangómez, ni tampoco en las últimas semanas con un lesionado Brandon Ingram, quien es teóricamente el segundo jugador más importante de la rotación de Willie Green, el técnico que ha conseguido llevar a Zion Williamson al siguiente nivel, el de los mejores jugadores de la NBA.