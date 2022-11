Yankuba Sima: «Fui a Gambia y supe lo que en verdad importa en esta vida»

Yankuba Sima (Gerona, 1996) vive en Venecia desde el pasado verano e intentará aportar su incipiente conocimiento del baloncesto italiano para que la selección española se lleve el duelo de este viernes en Pésaro. Después de vestir en ocho ocasiones la camiseta de la selección española, el jugador de origen gambiano sueña con su consolidación en el equipo nacional. Antes de que todo eso ocurra, atiende a OKDIARIO desde el cuartel general de España en Bolonia.

Pregunta: Os queda una sola victoria para asegurar el billete al próximo Mundial. ¿Tenéis prisa por lograrla?

Respuesta: Siempre es una ilusión venir a competir con la selección española. Obviamente nos gustaría asegurar la clasificación cuanto antes. Será un partido muy complicado contra Italia, pero vamos a luchar para intentar clasificarnos lo antes posible.

P: ¿Te ha dicho Scariolo cuál va a ser tu rol? Hace un año estuviste brillante con la selección en aquella ventana contra Macedonia del Norte y Georgia.

R: Aquí trabajamos como grupo y eso es lo que lo que se ve cuando cuando salimos a competir, que vamos todos a una, pida lo que nos pida el entrenador. Yo estoy aquí para ayudar en lo que me pida cada vez que entre a la cancha, sea lo que sea, en defensa o en ataque. Creo que lo he hecho bien cuando he jugado con selección y voy a intentar hacer lo mismo cada vez que que me den la oportunidad.

P: Llevas ya unos meses en Italia jugando en Venecia, quizá puedas ayudar al seleccionador en el análisis del rival.

R: Sí, de hecho en la selección italiana hay tres jugadores con los que comparto equipo. No quiero que suene como una motivación, pero sí que tengo ganas de competir contra ellos porque son jugadores a los que conozco y con los que comparto el día a día.

P: ¿Ha habido vacile con ellos?

R: Un poco sí que ha habido, ya sabes cómo es el ambiente que hay en un vestuario. Antes de este parón de selecciones hemos hablado bastante de las ganas que tenemos de enfrentarnos. Pero luego nos pondremos en serio para disputar un partido que va a ser muy intenso y también muy complicado porque jugaremos delante de su gente

P: ¿Has visto muchas diferencias entre el baloncesto español y el italiano?

R: No, al final yo creo que es un juego muy parecido, pero sí puedo decir que en el baloncesto italiano hay mucho movimiento y se juega a más velocidad que en España. Ambos son dos baloncestos de mucho nivel. También es un juego muy físico que tiende al uno contra uno. Me estoy adaptando bien, todavía estoy en los primeros meses y espero aportar lo máximo posible para hacer una buena temporada.

P: ¿Sueñas con disputar el Mundial 2023?

R: Sí. Soy muy ambicioso, me gustaría competir en un torneo de este calibre y vivir una experiencia así, pero ahora mismo queda un poco lejos. De momento tenemos que centrarnos en lo que tenemos delante, que es lograr la clasificación para el Mundial, y cuando llegue el momento obviamente me encantaría estar en la lista. Es un objetivo que me gustaría cumplir, pero ahora solo me centro en el trabajo diario, que es lo único que te lleva a cumplir tus objetivos.

P: La selección española es la vigente campeona europea y mundial. ¿Vestir esta camiseta es una responsabilidad o un privilegio?

R: Las dos cosas. Es una responsabilidad porque estás representando a una entidad que es muy importante y muy grande, pero a la vez también es un privilegio. Hay que disfrutar de esta experiencia, del solo hecho de estar aquí ya es muy grande, es llegar muy lejos, y yo nunca lo voy a dar por sentado. Cada vez que me dan la oportunidad de vestir esta camiseta voy a dar lo máximo.

P: ¿Cómo es tu historia personal hasta llegar al baloncesto profesional?

R: Mis padres llegaron a España hace casi 40 años desde Gambia. Mis dos hermanos mayores empezaron en el baloncesto y yo desde pequeño iba a verlos jugar. Al principio empecé jugando al fútbol, pero al ver a mis hermanos jugando al basket empecé a hacerlo yo también con 7 años y me enamoré. Ahora ya somos cinco hermanos de la familia jugando al baloncesto, los dos más pequeños a nivel EBA. Es algo que llevamos en la sangre desde pequeños. Incluso a mis padres ahora también les encanta el baloncesto.

P: Pasaste por el prestigioso baloncesto universitario de Estados Unidos y tuviste de entrenador al mítico Chris Mullin.

R: Solo tengo buenos recuerdos de Estados Unidos. Es una etapa que me ayudó mucho a crecer tanto deportivamente como personalmente. Siempre estoy agradecido por todas las experiencias que viví y además fui entrenado por una leyenda mundial como Mullin. Aprendí muchísimo y me dio grandes consejos que me van a durar de por vida.

P: ¿Cómo cuál?

R: Eso prefiero guardármelo para mí.

P: Luego llegaste a Manresa.

R: La etapa en Manresa fue mi introducción al mundo profesional, que es un mundo totalmente diferente en el que todo era nuevo. Allí conocí a muy buenos entrenadores y muy buenos compañeros que me ayudaron a crecer como jugador. Siempre estaré agradecido a Manresa por los cuatro años que pasé ahí. En parte gracias a eso estoy hoy en día en la selección.

P: El año pasado viajaste a Gambia para conocer tu país de origen. ¿Cómo fue esa experiencia personal?

R: Mi familia viene de allí y tengo mis orígenes. Mis primos, mis tíos y mis abuelos aún siguen ahí. Aquel viaje me ayudó a conocer mis raíces, de dónde vengo, y también me ayudó a ver la vida de otra manera porque es otro mundo totalmente diferente. Una experiencia así te ayuda a abrir los ojos y a saber lo que en verdad importa en esta vida.