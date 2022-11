La selección española no contará con ningún jugador de la Euroliga en la próxima ventana de clasificación para el Mundial 2023. A pesar de que las negociaciones con el calendario daban alguna esperanza de poder reclutar a internacionales de la máxima competición europea, Sergio Scariolo ha preferido eliminar esa opción debido al poco tiempo de preparación que tendrían los posibles elegidos.

«Personalmente he considerado no oportuno convocar a los jugadores que, en caso de cambio de calendario, podrían llegar directamente para el partido sin poder entrenar a Italia porque creo que esto no es demasiado serio ni respetuoso a los que, desde el lunes, trabajarán juntos para este objetivo. Además, el esfuerzo al que se someten los jugadores de Euroliga es tremendo y algún día de recuperación les vendrá bien», explicó Scariolo.

El propio seleccionador está casi seguro de que no podrá dirigir todos los entrenamientos de la selección en la ciudad italiana de Bolonia, donde el equipo nacional quedará concentrado desde el lunes 7, ya que el martes tiene partido de Euroliga con el Virtus Bolonia frente al Armani Milan. En ese caso, su ayudante Luis Guil tomaría el mando de la selección de forma temporal.

De esta forma, lideran la lista los campeones continentales Sebas Saiz, Jaime Fernández, Darío Brizuela, Joel Parra y Alberto Díaz. En la lista de 16 también figuran Francis Alonso, Jonathan Barreiro, Ferran Bassas, Rubén Guerrero, Juan Núñez, Miquel Salvó, Yankuba Sima, Edgar Vicedo y Santi Yusta. Completan la convocatoria los debutantes Pep Busquets y Eric Vilá.

A falta de cuatro partidos para cerrar la fase de clasificación, España solo necesita una victoria para confirmar su billete para el Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia. Intentará cerrar su objetivo el viernes 11 de noviembre en Pésaro frente a Italia y, en caso de no conseguirlo, tendrá una nueva oportunidad el lunes 14 en Huelva frente a Países Bajos, partido para el que se han agotado todas las entradas