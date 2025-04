Ya hay fecha y lugar para el próximo combate de Topuria

Ilia Topuria ya sabe cuándo volverá a pelear. El luchador de la UFC se jugará el título de peso ligero en apenas dos meses, después de renunciar a su cinturón de campeón de peso pluma. Todavía falta por conocer su rival, pero lo que sí que se sabe es la fecha y el lugar donde el peleador volverá al octágono. Queda por saber si se enfrentará al actual campeón, el ruso Islam Makhachev, o al brasileño Charles Oliveira.

La pelea se dará en el próximo UFC 317, que tendrá lugar en Las Vegas. Será el próximo 28 de junio, en el International Fight Week. Topuria volverá a pelear por un campeonato de la UFC, después de haber cedido su cinturón de peso pluma, por el cambio de categoría a peso ligero. El hispano-georgiano llevaba apenas un año con él antes de confirmar su cambio de categoría, tras llevárselo en febrero de 2024 ante Volkanovski y defenderlo el pasado mes de octubre, ante Holloway.

Ahora, el peleador volverá a la jaula, pero con otro objetivo. Tras proclamarse campeón en peso pluma, cambia al peso ligero, donde se medirá o al vigente campeón o a uno de los ex campeones, como es el brasileño Oliveira. Precisamente, éste último se ha pronunciado al respecto: «No huyo de nadie, nunca lo he hecho… Si es por el título, ¿por qué no pelear con Topuria? Busco el título».

La confirmación del rival de Ilia Topuria para jugarse el título de peso ligero está a la espera de lo que pueda suceder con el vigente campeón. Ahora mismo, Islam Makhachev está planteándose subir de categoría y pasar a peso wélter. En caso de que decida hacerlo, dejaría vacante su título y se lo jugarían entre Topuria y Oliveira. En caso de que decida mantenerse en la categoría, sería el rival del hispano-georgiano en la pelea por el título.

Topuria sigue a la espera de rival en la UFC

Hace apenas unos días, El Matador –renombrado ahora como La Leyenda– se pronunciaba sobre su futuro más inmediato en la compañía: «Prometo que no tengo tan claro cuál va a ser mi siguiente combate. Lo único que tengo claro es será por el cinturón. La UFC me ha prometido que voy a pelear por el cinturón y siempre han cumplido conmigo. Vamos a tener la pelea por el cinturón, simplemente hay que esperar un poco más. Tiene que ser complicado pelear contra mí, se necesita tiempo».

Makhachev había renunciado ya a pelear contra él, de ahí que ahora desde la UFC se le esté presionando para que acceda a luchar ante Topuria, que es uno de los máximos valores actuales de la competición, o para que ascienda de categoría. El daguestaní deberá tomar una decisión en los próximos días para que, así, Dan White pueda anunciar de manera definitiva quién será el próximo rival de Topuria el 28 de junio.