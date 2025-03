El sorprendente cambio de Topuria para su próxima pelea: «Subiré al octágono con una nueva identidad»

A falta de saber el rival, Ilia Topuria ya sabe su identidad para la próxima pelea. Sólo la conoce él, nadie más. Pero lo que sí se sabe es que será renovada. ¿Adiós a El Matador? «Ha sido mi apodo en cada pelea, pero la próxima vez, subiré al octágono con una nueva identidad. Nueva era», publicó el hispanogeorgiano en sus redes sociales.

El apodo se lo pusieron debido a la celeridad con la que vencía a sus rivales en su gimnasio. Esto cambiará de cara a su siguiente pelea. OKDIARIO ha consultado al entorno de Topuria sobre si el cambio de identidad responde algún objetivo promocional y comercial y la ha respuesta ha sido «no, nada comercial». Para conocer su nueva identidad habrá que esperar a su siguiente pelea, que sigue sin fecha y rival.

La incertidumbre se mantiene sobre la identidad del próximo rival de Ilia Topuria. El campeón de peso pluma ascendió al peso ligero, previo peaje de dejar vacante el cinturón de la primera categoría mencionada, y todavía se desconoce contra quien se enfrentará en la nueva categoría. Una vez que Makhachev ha bloqueado una posible pelea por el título, Charles Oliveria volvió a pronunciarse cerrando otra puerta.

«Sólo me enfrentará a Topuria si antes ha ganado el cinturón». La incertidumbre permanece, pero el tiempo apremia. El desenlace final no debe dilatarse en el tiempo si se pretende que la pelea tenga lugar a finales de junio. El bloqueo de Makhachev a Topuria se extiende a lo largo y ancho de una UFC huérfana de combates de pedigrí, especialmente en el peso pesado, que sigue con un campeón interino.

El argumento que verbalizó Makachev para declinar la pelea contra Topuria es estar cansado de luchar con peleadores del peso pluma, un peso inferior al que compite el ruso. «No es nada emocionante. Es un buen peleador. Es un buen peleador de habilidades, pero no quiero darle una oportunidad. ¿Esa pelea para qué? Para mí, no es nada. Es solo su nombre, y no necesito su nombre», concluyó Makachev.

Dejó caer así que es Topuria quién necesita enfrentarse a él para seguir agrandando su leyenda, pero a él no le hace falta. Makhachev consiguió el título en octubre de 2022 al someter a Charles Oliveira, y desde entonces lo ha defendido en cuatro ocasiones. Dos de ellas fueron ante Alexander Volkanovski.