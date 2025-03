El motivo por el que de Makhachev rechaza pelear con Topuria

El futuro de Ilia Topuria a corto y medio plazo circula por la vía de la incertidumbre. El campeón de peso pluma ascendió al peso ligero, previo peaje de dejar vacante el cinturón de la primera categoría mencionada, y todavía se desconoce quien será su primer rival. Las expectativas alrededor de Topuria se dispararon, pero todas cercaban a Makhachev como rival deseado.

El propio Ilia contribuyó a la rumorología a través de sus redes sociales. «Cuando lo anunciemos, no lo vas a creer. Prepárate». Un mensaje que rápidamente se hizo viral y dio lugar a todo tipo de teorías sobre el nombre de su rival. Charles Oliveira se dejó querer. «Estoy a una llamada», llegó a decir. Pero el deseo de Topuria sería enfrentarse a Makhachev en una pelea por el cinturón de la categoría.

Algo que el peleador daguestaní habría rechazado formalmente después de haberse mostrado reticente desde el principio. «Islam no ha aceptado esta pelea. Mantiene la postura de que Topuria necesita ganarse una oportunidad por el título», ha declarado el equipo de Makhachev en el medio ruso TASS Sport.

La incertidumbre permanece, pero el tiempo apremia. El desenlace final no debe dilatarse en el tiempo si se pretende que la pelea tenga lugar a finales de junio. El bloqueo de Makhachev a Topuria se extiende a lo largo y ancho de una UFC huérfana de combates de pedigrí, especialmente en el peso pesado, que sigue con un campeón interino.

El argumento que verbalizó Makachev para declinar la pelea contra Topuria es estar cansado de luchar con peleadores del peso pluma, un peso inferior al que compite el ruso. «No es nada emocionante. Es un buen peleador. Es un buen peleador de habilidades, pero no quiero darle una oportunidad. ¿Esa pelea para qué? Para mí, no es nada. Es solo su nombre, y no necesito su nombre», concluyó Makachev.

Dejó caer así que es Topuria quién necesita enfrentarse a él para seguir agrandando su leyenda, pero a él no le hace falta. Makhachev consiguió el título en octubre de 2022 al someter a Charles Oliveira, y desde entonces lo ha defendido en cuatro ocasiones. Dos de ellas fueron ante Alexander Volkanovski.