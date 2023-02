Xavi: «Veo a la gente con mucha actitud y eso me emociona»

Xavi Hernández destacó el importante triunfo del Barcelona en un campo tan difícil como el Benito Villamarín. El Betis apretó en el tramo final pero no logró dar la sorpresa cuando parecía todo atado para los culés. El Barça continúa estirándose en la clasificación. El egarense valoró el gran cierre de la primera vuelta con 50 puntos, la aportación de los cuatro centrocampistas y cómo controlaron la pelota ante el conjunto bético.

Cuatro mediocentros

«Siempre pienso que el fútbol depende de los mediocampistas. Si son cuatro y son responsables con la pelota. Era importante no perder la pelota. Hemos minimizado al Betis. Hemos dominado de principio a fin. Nos vamos muy satisfechos de este partido. Veo a la gente con mucha actitud y eso me emociona. Si todos trabajamos de esa manera, tenemos talentos para marcar diferencias. Hay momentos en los que estamos más acertados. El equipo ha hecho un partidazo».

50 puntos

«Tenemos que valorar cómo estamos. Estamos líderes, bien en defensa y mejoramos en el juego. Vamos por el buen camino. Veo al equipo competir, disfrutar en algunos momentos. Es un campo difícil en el que ganar y hemos sido superiores a ellos».

Raphinha y Lewandowski

«Han estado bien, no solo en el gol. Presión alta. Raphinga está siendo decisivo. Es criticado pero está marcando diferencias. Valoramos mucho al jugador. Robert igual, marca diferencias, trabaja para el equipo, cómo va a la presión alta. Estoy muy contento con ellos».

¿Pedri mejor que Iniesta?

«Si comparamos la carrera, Iniesta gana la por goleada. Pedri es de otro nivel, su talento está al nivel de Andrés. Pero él tuvo una continuidad… Andrés es el mayor talento que he visto en el fútbol español. Pedri tiene que marcar diferencias. Está en un posición que conozco muy bien. Está a un nivel muy alto pero aún puede hacer muchas coas».

¿Sobresaliente?

«Notas no me gusta poner. Hemos hecho 50 puntos pero en la segunda vuelta podemos no hacer tantos. El objetivo es ser campeones. Quedan 19 partidos más. Hemos tenido campos difíciles, donde hemos ganado en muchos de ellos. Sólo hemos perdido en el Bernabéu, los números son extraordinarios».

Gavi y Pedri

«Estamos en campo contrario y es normal que piten a nuestro jugadores. Es importante que los interiores lleguen cerca del área, que estén cerca de Robert. Cuando jugamos con él pasan cosas. Es importante que ellos generen. Han estado los dos bien».

Balde

«Está a un nivel muy alto, contento. tiene un potencial tremendo. Cuando conduce por dentro y genera superioridades. Tiene que explotar todo su potencial. Le animamos a que siga, que sea trascendente. Es lateral y extremo en muchos momentos».

Gavi con el 6

«Contento por él. Me da nostalgia porque ya no lo puedo llevar. Me alegro por él porque es un chico extraordinario».

Arbitraje

«Creo que en general ha estado bien. Pero igual se ve desde otro prisma».

Posesión

«El día del Girona nos costó pero hoy sí. Cada partido es un mundo. Hemos hecho un partido brillante. El Betis ha acusado el cansancio porque hemos monopolizado el balón».