Xavi Hernández logró su primer gran triunfo en el banquillo del Barça. Lo hizo ante el Atlético de Madrid en un partido en el que su equipo goleó y por momentos desplegó un buen fútbol. Hizo debutar a Adama Traoré, con buena nota, y también a Aubameyang. El egarense vivió uno de los partidos más tensos en el banquillo desde que llegó a él, incluso fue amonestado por protestas al cuarto árbitro.

Alves y el partido

«Muy contento por los dos partidos de Alves. Hoy hemos atacado muy bien, Buscábamos la superioridad en el centro del campo. Dani Alves era el que hacía la superioridad. Lo hemos hecho muy bien, sobre todo en lo posicional. El partido completo a expensas de la expulsión de Alves. Ellos no han tenido ocasiones claras al final. Partido muy completo del equipo, lo necesitábamos todos. El barcelonismo, nosotros… Hemos jugado bien ante un grande. Puede ser un punto de inflexión de cara al futuro».

Punto de inflexión

«Podría ser un punto de inflexión. Tenemos que ser humildes. Son tres puntos ante un gran equipo pero debemos seguir trabajando. Son detalles que se nos escapan en otros partidos y hoy hemos estado muy bien. Hemos empezado perdiendo y hemos reaccionado bien. Tuvimos calma y paciencia. Debemos ser humildes, está en posición Champions pero tenemos que seguir en la idea, que es lo que nos hará fluir».

Simeone

«Él lo que busca es diferente. Él entiende el fútbol de otra manera. Pero eso no congeniamos. Él entiende el fútbol de otra manera. No es ningún pique ni pulla, hay muchas maneras de jugar al fútbol. Él lo entiende de otra manera. No teniendo el balón se siente cómodo. Si no tenemos el balón estoy sudando yo. Es antagonista a lo que busca el Barça».

¿Jugó bien el Atlético?

«Yo estoy para valorar mi partido, no el del Atlético. Me gustan muchos jugadores de ellos, son el vigente campeón. Tiene mucho mérito la victoria., muy bien trabajado. A lo que él quiere jugar es un gran entrenador. Mira su bagaje, le tengo un reparto increíble. Pero no congeniamos en lo que queremos en el terreno de juego. La primera parte es lo que se ha visto, un equipo y otro».

Trabajar con humildad

«Seguir manteniendo el nivel. Nos vendría bien hacer dos o tres victorias seguidas. Nos da mucha confianza, moral. El ambiente con la afición ha sido extraordinario. El recibimiento ha sido espectacular. Seguir trabajando con humildad para seguir con este ritmo. la pena de la expulsión para poder jugar 90 minutos a´si. Los jugadores están bien y contentos. Nos viene bien y nos da mucha moral».

Mejores que el Atlético

«Eso también es competir. Era un partido de intensidad con balón y sin balón. ser solidarios, hacer coberturas, ser agresivos… Le hemos igualado el ritmo y la intensidad. Creo que hemos sido mejores que el Atlético hoy».

Adama

«Gran debut de Adama. También Auba. Trabajo colectivo genial. Es un extremo puro Adama, su facilidad para driblar. Nos va a dar mucho. Solidario en defensa y ayudando al lateral. Auba ha tapado centros, ha ayudado en defensa. Si jugamos con esta solidaridad más cerca estaremos de ganar partidos».

Contento con el equipo

«Hay partidos en los que estás más espeso, otros que no. Estábamos mejor en lo físico. Yo también fui jugador y a veces haces un gran partido y otro de pena. En general hemos estado muy bien. Tenemos que ser humildes y seguir trabajando».

El arbitraje

«No hablo del árbitro. No me agrada. Hay faltas que no pitan. Lo digo en general. Hay una tendencia que no pitan ciertas faltas. Una cosa es una carga y otra una falta como una catedral».

Mucho que mejorar

«Tenemos que mejorar muchas cosas y no relajarnos. Con el 4-2 hemos dado un taconcito, un córner y de ahí viene el 3-2. Tenemos que controlar nuestro temperamento como en la expulsión, que no la he visto bien. Tenemos que mejorar, no hay dudas».

Quería dar entrada a Dembélé

«Tenía la idea de hacerle jugar en la segunda parte. Pero con el resultado tan favorable he decido hacer otras cosas. La expulsión nos ha condicionado. Las circunstancias del partido te hacen ir por otro camino».

Dani Alves

«Él es lateral derecho pero tenemos muchas formas de generar juego. La idea era encontrar más veces a Pedri y Gavi. Teníamos diferentes maneras de atacar para progresar y llegar al área y de ahí la posición de Dani».

Gavi

«Gavi puede jugar de todo, también de falso 9. Al final he optado por Gavi de falso 9 y que tirata Jordi Alba. Buscamos la superioridad con Gavi. Hemos buscando lo mejor. La situación del equipo y el rendimiento de los jugadores nos hace colocar a Gavi de extremo».