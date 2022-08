Xavi Hernández compareció este viernes en rueda de prensa en la previa del partido entre el Barcelona y el Rayo Vallecano en el Camp Nou que dará el pistoletazo de salida para ambos equipos en la Liga Santander. Las inscripciones de los fichajes y las dos renovaciones tardías fueron el tema central durante toda la comparecencia, aún en dudas a poco más de 24 horas del encuentro. Los jugadores que tendría disponible el técnico, de no ser así, serían muy pocos. Es optimista el egarense con ellos y no dejó pasar ningún nombre propio de su plantilla por estudiar.

Rayo Vallecano

«Empezamos con mucha ilusión con los nuevos fichajes y la competencia generada en el vestuario. El Rayo es un equipo muy bien trabajado por Iraola, con nombres muy conocidos pero salen a la contra como aviones. Es una prueba de fuego. Empieza la hora de la verdad tras una pretemporada muy buena».

Inscripciones

«Estamos trabajando, en el club estamos muy positivos, mucho. Creo que saldremos bien. A día de hoy somos optimistas, pero veremos. El club ha fichado muy bien y yo estoy muy ilusionado con lo fichado. Tenemos tiempo hasta mañana y somos muy optimistas. Hay tiempo hasta mañana».

Mejor plantilla

«Es muy buena, pero yo no diría eso. Si digo que somos los mejores del mundo me como las palabras con patatas. Hay que demostrarlo en el campo. El favorito es el que ya ha ganado el año pasado. Nosotros somos un candidato».

«Influye poco porque trabajamos variantes y sistemas. Juegue uno u otro varía poco. Tenemos dobladas casi todas las posiciones. Somos muy optimistas y hablo con Alemany y Jordi Cruyff».

Alonso y Bernardo Silva

«Seguimos planificando, hasta el 31 de agosto hay mercado. Estamos pendientes de las salidas. Esto va de ganar y rendir».

Aubameyang

«Cuento con él. Con quien no cuento ellos ya lo saben. Los demás están en el club y estamos para competir mañana. De aquí al 31 de agosto no sé. Auba me gusta, estoy encantado con él, de lo que suceda con él no lo sé».

De Jong

«Lo mismo que Auba. Es un jugador importante y lo puedo usar. El 31 de agosto hay mercado. No sabemos qué pasará ni con Frenkie, ni con Auba ni con la totalidad de la plantilla».

Piqué

«El mismo papel que todos. Les dije que partían de cero. Hay que ganar títulos y cada uno participará en función del estado de forma, del partido, de cómo los vea yo…».

¿Títulos?

«La idea es competir con todo y por todo. El objetivo es ganar títulos. Hasta donde lleguemos lo vamos a ver. Si fichamos más dependerá de entradas o salidas».

Balde

«Son suposiciones. Mañana competimos con Balde y Jordi en el lateral».

Ansu Fati

«Puede restarle presión que esté Lewandowski. Pero puede marcar una época porque tiene gol. Nos debe ayudar. Es igual que jueguen 30, 10 o más, deben entenderlo todos».

Pitos a De Jong

«Yo vi aplausos. El público es soberano. Todo el mundo hace un esfuerzo para que seamos mejores. Puede ayudar a la plantilla y al club. También Piqué. No tengo quejas».

¿Un reto?

«Justo, lo que me va a marcar como entrenador es ganar o no ganar. Le damos mucho valor al cómo ganar. Queremos disfrutar y trabajamos desde noviembre para eso. Con mi idea de juego quiero que el futbolista sea importante. Bienvenida la presión, sé donde estoy. Hay que ganar, es el objetivo principal».

Lesiones

«Sin ánimo de ser gafe, creo que estamos trabajando bien. Tengo mucha confianza en la gente que está con nosotros. El objetivo es que tenga dolores de cabeza yo para que alinee un once titular. Desgraciadamente, alguna habrá. Esperamos que sean las mínimas posibles».

El Mundial

«Ya planificamos pensando en el Mundial. Haremos si cabe una pretemporada y es como tener unas vacaciones a media temporada. No se para hasta septiembre. Miércoles, domingo… Es importante tener una plantilla amplia, hay que tirar de todo el mundo. Estoy muy contento de cómo se ha trabajado».

La marcha de Nico

«Me vino él hace tres semanas. Le insistí que siguiera porque tendría minutos. A mí me gusta. Pero hace unos días volvió y me dijo que había un equipo donde jugaría. Ha sido valiente y se va a Valencia. Espero que vuelva más maduro porque debe ser importante para el futuro del Barça. Tenemos a Pjanic, Kessié, Frenkie, Sergi Roberto y Christensen que pueden jugar ahí».

¿Cómo ha evolucionado Xavi?

«Siempre intento mostrarme como soy, ser honesto, ir de cara… Las hemos visto de todos los colores. La situación del club era una y ahora estamos muy ilusionados. La presión ahora será mayor hacia mí. Soy muy pasional e intento transmitir estas sensaciones con los jugadores. No sé si he mejorado algo».

Memphis

«Vamos a ver qué ocurre. Lo ideal sería que hoy se cerrara el mercado pero hasta el 31 tenemos tiempo de entradas y salidas».

Lewandowski

«Es un goleador y un jugador extraordinario para marcar diferencias, pero entiende muy bien el juego. Todo lo que nos da en ataque, descarga muy bien con los jugadores que vienen de cara. Damos un paso adelante con él. Viene con hambre y humildad».

Raphinha

«Es diferente a cualquier otro brasileño. Se parece a Neymar, pero tiene la capacidad de chutar como Rivaldo. Es un mix. Tiene gol y capacidad de marcar las diferencias. Desde el primer minuto ha demostrado su personalidad, eso dice mucho de él».