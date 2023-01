Xavi Hernández no tuvo problemas en reconocer el mal partido de su equipo, que aún así ha podido sumar un nuevo triunfo ante el Getafe en la Liga Santander. El técnico culé ha reconocido que enorme esfuerzo realizado en la Supercopa de España les ha pasado factura y ha llamado a sus jugadores a mejorar de cara al próximo partido contra la Real Sociedad. Además, quiso aclarar sus palabras sobre Dani Alves, reconociendo que se equivocó y pidiendo disculpas por ello.

Dani Alves

«Se malinterpretó lo que dije en la rueda de prensa, o yo no fui todo lo contundente que debería haber sido, así que es importante que me explique. Es un tema escabroso y delicado. Ayer obvié a la víctima, pero quiero dejar claro que hay que condenar cualquier acto de violencia de género o violación, lo haga Dani o lo haga cualquier otro. Me sabe mal que Dani lo pueda haber hecho, pero en este tema hay que ser muy contundente. Ayer no estuve muy afortunado con mis palabras y pido disculpas. Sé que mi voz es muy importante porque represento a un club como el Barça. Lo siento de verdad. Hoy no ha sido un día agradable para mí»

Partido discreto del Barça

«No hemos estado bien. Hemos estado espesos, no hemos atacado bien. Siempre es difícil atacar a una línea defensiva con bloque bajo, pero no hemos estado finos. No hemos hecho un gran partido, ni mucho menos, y toca mejorar. Pero bueno, nos llevamos una victoria importantísima, tres puntos que se quedan en casa y otra vez portería a cero. No ha sido nuestro mejor partido».

La factura de la Supercopa

«Hemos notado un poco el cansancio mental de la Supercopa. Hicimos un esfuerzo muy grande para ganar ese título y creo que hoy lo hemos pagado. No hemos estado nada bien, hay que ser honestos».

Ansu Fati

«Ansu ha trabajado mucho, pero ha tenido pocas ocasiones porque el Getafe concede muy poco. Esa línea de cinco más cuatro centrocampistas siempre es difícil de atacar y nosotros hemos estado espesos. Ansu nos ha ayudado muchísimo en defensa y le he visto bien».

Parte médico

«Balde ha sido un cambio táctico y Christensen ha tenido una pequeña molestia, pero sin importancia. Creo que estará bien en el siguiente partido. Araujo y De Jong no estaban al cien por cien. Estaban disponibles, pero hemos preferido reservarlos para los siguientes partidos».