El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha celebrado la mejoría de su equipo en la goleada ante Osasuna y ha reconocido que les da confianza para los duelos fundamentales que vienen la próxima semana frente a Galatasaray y Real Madrid. Estas fueron sus reflexiones en los micrófonos de Movistar+.

Subida de intensidad del equipo

«El día del Galatasaray bajamos la intensidad y ya dije que cuando bajas la intensidad en el fútbol moderno te pasan por encima. Hoy no ha sido así, hemos igualado la intensidad del rival. Hemos hecho un gran partido, uno de los mejores desde que estoy aquí. Nos da moral y confianza».

Buena noche de Ferran y Dembélé

«Ya dije que iban a llegar los goles de Ferrand. Ha marcado donde estado: Valencia, Manchester City, la selección… Era cuestión de tiempo, nada más. Ousmane es un jugador con capacidad de marcar la diferencia y hoy ha estado especialmente bien. Todos mis delanteros son muy importantes, no hay uno más importante que otros».

Sustitución de Piqué

«Piqué lleva unos días con molestias, pero no tienen importancia. Con el cambio lo hemos protegido un poco».

Posibilidad de ganar la Liga

«La Liga está muy difícil, con total sinceridad. Incluso ganando en el Bernabéu seguirá estando muy difícil. El Madrid no falla. Solo pasaría si pinchara tres o cuatro partidos y en toda la Liga ha perdido dos. Muy optimistas no podemos ser. No hay que descartarla, pero sabiendo que es muy complicada».