Xavi: «¿Griezmann? Pensamos que es jugador del Atlético de Madrid»

Xavi Hernández compareció ante los medios de comunicación este viernes en la previa de la quinta jornada de la Liga Santander que les enfrenta al colista, al Cádiz. Pese al encuentro y la proximidad del enfrentamiento ante el Bayern de Múnich en Champions League, el egarense dejó clara que la prioridad será siempre el próximo partido y que no miran más allá. Habló sobre las polémicas con Jordi Alba y Antoine Griezmann.

Cadiz

«El rival difícil, rocoso, muy defensivo, que nos ha complicado en los últimos cuatro partidos de liga. Es un buen día para esta revancha futbolisticamente llegamos en un buen momento, ellos no, que están colistas. Estarán agresivos, juegan en casa, es una oportunidad de salir de esa situación. Es un campo difícil, necesitamos la máxima intensidad. Tiene un entrenador que trabaja bien, que presiona bien».

Sólo el Cádiz

«Nosotros tenemos que estar centrados en el Cádiz, debemos aparcar la Champions y la euforia del otro día. No ha hecho nada más que comenzar. debemos de ser muy humildes y seguir trabajando. El Barça no para, la competición no para. Tenemos gente muy experimentada para ganar al Cádiz. Necesitamos competir en todas las competiciones. No es difícil de gestionar la plantilla, todos entrenan bien. Los objetivos de la temporada son los títulos, es lo más importante».

Jordi Alba

«Lo más importante es que están todos metidos. Están trabajando muy bien. El otro día estuvo notable. Es lo más importante. Las declaraciones son lógicas. Cada persona es un mundo. A mí también me pasaba. Es normal. La actitud no ha cambiado. Es un profesional, es uno de los capitanes y tira del carro. Está jugando y participando y tiene que ser importante. Lo está siendo y lo será. Para mí es muy importante».

Griezmann

«Mi opinión no va a cambiar nada. El Cholo dejó muy clara la situación, de Griezmann no me he implicado porque no ha sido jugador nuestro. No hemos hablado nada de él. Es un tema del Barça con el Atlético y yo ahí poco puedo hacer. No hemos tratado el tema y mira que hemos tratado jugadores».

Competencia

«Es una bendición. Tenemos una plantilla amplia, con muchas garantías, Tenemos posiciones dobladas posiciones de alto nivel. Esto es lo que quería y que requiere el Bar. Que sea muy difícil tener minutos. Así dan el mejor rendimiento. Bendito problema para gestionar minutos y situaciones de plantilla. Estoy contento con el equipo, es buena la competencia».

Solidez

«Lo hemos trabajado, es importante que la línea defensiva esté concentrada, esté alta, que las vigilancias sean buenas, jugar en campo contrario, defendemos bien hasta ahora el área, hemos mejorando en estrategia defensiva. El equipo está creciendo en este sentido. La competencia hace que el jugador esté bien y concentrado. Hay muchas cosas positivas. En temas defensivos también estamos muy bien».

Bellerín y Alonso

«Están bien. Mañana estará en la lista. Ya están bien, han hecho una semana buena de carga física. Están para ayudar ya, sean 90, 30, 10 minutos… están en dinámica con el grupo».

Lewandowski

«Yo creo que la experiencia es un grado, es un futbolista muy maduro, como personal también favorece al juego y al equipo. La verdad es que es un privilegio tenerlo. Es un jugador que lo ha ganado todo a nivel de clubes. No cambia para ninguno. Está en un gran estado de forma. Extraordinario lo que está haciendo».

«Es un tema de clubes. No me incumbe a mí. Tiene que hablar y dialogar los dos clubes. No es debate. Pensamos que es jugador del Atlético de Madrid, sin más».

Alba

«Intento ser claro con los jugadores con Jordi más todavía por la relación. Soy sincero con los jugadores. Es importante la gestión. Eso intento siempre. Él sabe la situación perfectamente. Él sabe perfectamente que habrá competencia. Jugará el que mejor esté. Esto es fútbol. Para mí no es sorpresa. Jugará el que esté mejor. Es una obviedad».

Ansu Fati

«Está muy bien. Será importante. Ataca bien los espacios, genera ocasiones, asiste, marca… No siempre pasa. El trabajo es innegociable y él está. Se sacrifica, es positivo, ganador, tiene confianza… Será un jugador importante para el equipo a lo largo de la temporada».

Más de Alba

«No lo sé. Yo he sido sincero, hemos hablado mucho, no busquéis más porque dentro no hay polémica. Va a ayudar y es uno de los capitanes. No hay debate. No me siento aludido por sus palabras».

Baja de Benzema

«Al final estamos pendientes del Cádiz, ni de Benzema ni de Griezmann ni de debates. Lo que más nos ocupa es cómo juega el Cádiz, su presión, su estrategia. Es esto. No estamos pendientes ni del Madrid, ni del Atlético. Estamos pendientes de nosotros mismos. Hay que mirarse a uno. Luego vendrá el Bayern o el Elche».

Ansu

«El otro día estuvo bien. Le faltó la finalización, estar efectivo. La pena es que no le entraron las ocasiones. Está muy bien, tiene buenas sensaciones y que está al cien por cien».

Sergi Roberto

«Sergi está rindiendo muy bien. Estoy muy contento con él porque es un comodín importante. Y trabaja bien, es humilde para jugar en cualquier posición. Es una garantía para mí. Tiene una pequeña molestia y mañana igual no entra en la lista. Pero para la Champions podría estar».

Piqué

«Hablando con él, animándole, no es fácil, que nos va a ayudar. Estuvo bien en la salida de balón, concentrado, no es fácil después de varios partidos sin jugar Esto es lo que tenemos que hacer como grupo. Que estén preparados para rendir».

Salidas de Nico y Pjanic

«Hay varias opciones, está Busquets, De Jong, incluso Kessié, Christensen también ha jugado en la selección danesa. En Anoeta jugamos con dos pivotes y bien, el equipo rindió bien, dependerá de cada partido y cómo llegan los futbolistas. Cambios en función del partido también. Hay opciones».

No reservará a nadie

«La idea no es reservar a nadie, ir a por el partido, no nos da para pensar en el Bayern y el Elche. Empezará el equipo que mejor creamos para competir y lograr los puntos. No siempre ganan los partidos que inician. Jugadores que marcan diferencias. Ansu marcó diferencias en San Sebastián. Ya casi no hay titulares y suplentes. Si entendemos todo eso iremos mejor como grupo».

Pedri

«Mañana decidiremos, veremos cómo están todos, es una de las opciones, tendrá muchos partidos seguidos. Jugadores que llevan varias titularidades. Vamos a equilibrar el partido. Lo veo muy bien a Pedri. Participando del juego de ataque,. Está a un nivel extraordinario».

Lewandowski

«Vamos a ver mañana, decidiremos. Tenemos entrenamiento ahora, veremos cómo están todos. Mañana decidiremos, pero Lewandowski es importante para nosotros».