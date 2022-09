Jordi Alba dispara contra el Barça: «Me gusta que se vaya de cara»

Jordi Alba ha mostrado públicamente su malestar por el trato que le dio el Barcelona en el cierre del mercado de fichajes. El club azulgrana negoció una posible cesión al Inter italiano sin conocimiento del jugador, al que no gustó nada esa maniobra. A pesar de sus repetidas suplencias, que se podrían ver agravadas con la llegada de Marcos Alonso, ha dejado claro que piensa seguir luchando por un puesto en el once titular.

«No me tengo que reivindicar. Ahora no he tenido esos minutos. He estado más en el banquillo que jugando, pero intento animar al grupo en todo lo que pueda. Mi pensamiento siempre ha sido estar en el Barcelona porque me veo capacitado para estar aquí durante los años que me quedan de contrato. Si no, sería el primero en irme de aquí. Luego, al final el club mirará sus intereses. Yo creo que he demostrado mucho compromiso con el club y con todos los compañeros que he tenido. Las decisiones del club son las que son y hay muchos intereses», dijo Alba durante un acto publicitario en Barcelona.

En cuanto a la negociación entre el Barça y el Inter en el último día de mercado, dejó claro que se la negociación se realizó sin su conocimiento. «No se trata de que me parezca justo o no. Todo el mundo actúa como quiere. Siempre me gusta que se vaya de cara y a mí me gusta ir de cara con todo el mundo. Ya sé que no a todo el mundo le gusta como voy a veces, pero soy así. Siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero en esto del fútbol a mí sinceramente, después de todo lo que he visto, ya no me sorprende nada», se resignó.

Jordi Alba está viviendo un difícil inicio de temporada a las órdenes de Xavi Hernández. Fue titular en el último duelo contra el Viktoria Plzen, pero en la Liga ha visto al joven Alejandro Balde arrebatándole el puesto. Además, la llegada de Marcos Alonso, que todavía no ha debutado con la camiseta azulgrana, ha aumentado aún más la competencia en el lateral izquierdo.