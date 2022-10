Xavi Hernández se juega mucho esta semana con dos partidos cruciales en los intereses del Barcelona, la cuarta jornada de la fase de grupos de Champions League ante el Inter de Milán, con su clasificación en el alambre, y el primer Clásico de la temporada ante el Real Madrid. Son más que tres puntos los que hay en juego, también está su credibilidad y el juego de su equipo, en entredicho tras el parón por el bajón en su rendimiento. Es por eso por lo que el egarense no quiere jugársela: quiere forzar a Jules Koundé ante el equipo blanco para no jugar con Gerard Piqué y Eric García.

Las circunstancias se han dado así para los culés. Las lesiones se han cebado con el vestuario en las últimas semanas y Xavi se ha encontrado con la defensa en cuadro. Ronald Araujo fue el peor parado, ya intervenido y que se perderá con casi total seguridad el Mundial con Uruguay, regresará ya posiblemente para 2023. Menores han sido las lesiones de Koundé y Christensen, aunque al mismo tiempo y obligando al entrenador a recurrir a lo único que le queda: Gerard Piqué y Eric García como centrales.

El veterano y capitán culé estaba prácticamente en el olvido para Xavi, último central en la rotación y con intenciones de hacerle ver que no tiene sitio en la plantilla, deseando su salida en enero o como muy tarde el próximo curso. Piqué se quedó, apostó por luchar por los minutos y esta situación de lesiones le ha abierto la posibilidad de tener minutos. Pese a los deseos del entrenador, está teniendo que tirar de él para ocupar las posiciones centrales de la zaga. De hecho, en el último partido liguero apostó por Marcos Alonso como central en lugar de Eric García.

Eric sí está contando con regularidad hasta el momento junto a Xavi pero no deja de ser el tercer central en la escalera de preferencias del técnico. Su rendimiento ha crecido con respecto al pasado curso pero sigue siendo un futbolista con ciertas carencias que se hacen notar y es por ello que siempre prefiere que esté acompañado de otro central que pueda tapar lo que él no cubre, especialmente por físico. Y con Piqué no se cumple esto.

Para el Inter no tiene mucho margen de maniobra Xavi, que tendrá que conformar una zaga con lo que tiene. Sergi Roberto, Balde, Jordi Alba, Marcos Alonso, Eric García y Piqué, de ahí deben salir la línea defensiva del Barça ante los italianos en un partido clave. Pero ante el Real Madrid en el Clásico, Xavi no descartó que Koundé pueda llegar aunque su vuelta sea prematura: no teme a forzarle para ganar músculo.

«Mañana no contamos con él salvo sorpresa. Para el Clásico vamos a ver, yo creo que puede llegar, pero dependerá de sus sensaciones. Son partidos donde si no estás al cien por cien es mejor no estar, pero le veo fuerte, entrenando bien, y mi sensación es que puede llegar al domingo», decía sin rodeos Xavi, que quiere volver a contar con el francés cuanto antes, especialmente en el Clásico ante el Real Madrid donde la exigencia para la zaga será mayúscula.