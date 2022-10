Xavi Hernández ha asegurado que no firma ganar por 1-0 al Inter de Milán, ya que tiene en mente vencer por más renta para llevarse también la diferencia de goles. El entrenador del Barcelona ha subrayado que este duelo es como unos dieciseisavos de final de la Liga de Campeones y, preguntado por los pitos del Camp Nou a Jordi Alba y Ferran Torres en el último partido, ha recordado que «el público es soberano». Estas fueron sus reflexiones en rueda de prensa:

Inter muy defensivo

«Esperamos a un Inter muy parecido al partido de Milán. Es un equipo defensivo, veremos qué sistema usan. Nosotros hemos entrenado alternativas, es una final y no tenemos margen de error. Con la ayuda de la afición esperemos que se dé una noche mágica».

Sistema del Barça

«Daría demasiadas pistas. Vamos a ir al ataque y vamos a ser valientes. Lo que nos preocupa es atacar mejor. El partido de ida no entendimos el rol de Raphinha o de Marcos y se trata de atacar mejor, ser más verticales, disparar desde fuera del área también y mostrar mucha intensidad».

Día importante

«Es trascendental para nosotros porque no hemos hecho bien los deberes. Perdimos los dos partidos a domicilio y ahora jugamos en casa. La situación que tenemos es incómoda, pero somos el Barça y sabemos lo que se espera de nosotros. Yo lo veo todo como una oportunidad. Evidentemente hay presión y dificultades, estamos en una situación incómoda. Intento dar todo el cariño a los jugadores para que demuestren su talento. Son casi unos dieciseisavos de final».

Importancia del público

«Fundamental. La afición lo ha entendido, las entradas están agotadas. Mañana tiene que ser una caldera desde el primer momento el Camp Nou. Nosotros lo vamos a dar todo para que sientan orgullosos».

Jules Koundé

«Mañana no contamos con él salvo sorpresa. Para el Clásico vamos a ver, yo creo que puede llegar, pero dependerá de sus sensaciones. Son partidos donde si no estás al cien por cien es mejor no estar, pero le veo fuerte, entrenando bien, y mi sensación es que puede llegar al domingo».

Estado anímico de la plantilla

«Es importante saber el diagnóstico de lo que nos pasó. Creo que bajamos la intensidad de presión alta y el Celta es un equipo muy capacitado para quitarte la personalidad. Mañana intentar apretar alto los 90 minutos para ser protagonistas y atacar mejor que en la primera parte de Milán. En la segunda parte estuvimos mejor».

Resultado

«No firmó el 1-0 contra el Inter, mejor un 2-0. Es un partido muy psicológico porque hay que estar tranquilos. Tenemos 90 minutos para ganarlo, no hace falta marcar en el minuto 1. Hay que tener paciencia».

Mensaje a los jugadores

«Que es una final, salir a por todas, ser positivas, intentar que no sientan la presión. La presión es para mí como entrenador y les digo que disfruten del juego. Si ganamos cambiaremos la dinámica de este grupo de Champions».

Estilo innegociable

«Jugar bien es dominar el partido, tener al rival sometido, tener más posesión, esto es jugar bien a fútbol para mí, pero entiendo otras ideologías y todas tienen cabida en el fútbol. Por eso no me fui contento el día del Celta, porque al final nos quitaron el balón».

Posible eliminación

«Sería una gran decepción, pero vamos a pensar en positivo. Estamos en una situación difícil porque fallamos en Múnich y por la polémica que hubo en Milán. Ahora tenemos una final para intentar arreglarlo».

Polémica arbitral en Milán

«Ya está. Tuvimos una indignación lógica en Milán, pero ya está. Si mejoramos el juego, igual ya no nos da para hablar de los árbitros. Hay que mejorar para ganar el partido y que no dependa de una situación arbitral».

Lewandowski

«Robert tiene que ser importante no solo mañana, sino en todos los partidos, pero el resto de jugadores también. Necesitamos ser más verticales para que se sienta más a gusto porque hemos jugado poco con él en los últimos partidos. Estar más cerca de él nos dará más ventajas»

Pitos a Jordi Alba y Ferran Torres

«El público es soberano. Intentamos que nos ayuden y animes, que estemos positivos para ganar. No pienso en los pitos, pienso en que las cosas van a salir bien y que se va a revertir la situación. Ya ha pasado con muchos jugadores aquí, que primero los pitaban y luego los acabaron aplaudiendo».