Xavi Hernández anunció por sorpresa el pasado sábado que dejará de ser entrenador del Barcelona cuando termine la presente temporada. Este plan trazado por el catalán está supervisado por su presidente, Joan Laporta, que podría ejecutar su despido prematuramente en el caso de que su equipo se aleje de los cuatro primeros puestos. Es decir, Xavi debe asegurarse una plaza de Champions League para la temporada que viene o sino podría dejar de sentarse en el banquillo del Barça antes del 30 de junio.

Después de dos años consecutivos con Xavi en los que su equipo no pasó de la fase de grupos, Laporta no quiere ni escuchar hablar de caer a la Europa League incluso antes de llegar a disputar la Champions. La eliminatoria contra el Nápoles, en la que a priori el Barça tiene el cartel de favorito, no es la principal prioridad del dirigente culé. Este se centra únicamente en que su plantilla se clasifique para la siguiente edición de la Copa de Europa, lo que evitaría un agujero de ingresos económicos de dimensiones mayúsculas.

Meterse en Champions es vital para este Barcelona de Xavi, que tras la dura derrota contra el Villarreal se empezó a olvidar de pelear por revalidar el título de Liga, pues ya está a 11 puntos del Girona y a 10 del Real Madrid. Lo más preocupante no es que el liderato esté lejos, sino que Atlético de Madrid y Athletic Club están en su mejor momento de la temporada y vienen pisando muy fuerte por reclamar su plaza en la máxima competición europea.

Pero la dinámica actual del equipo es muy grave, y eso lo sabe Laporta, que estaba decidido a aguantar con Xavi hasta final de temporada y luego destituirle. Sin embargo, este se adelantó cuando comunicó su adiós a partir del 30 de junio y ahorró un problema a su presidente, cuyo objetivo con el entrenador es que mantenga al equipo entre los cuatro primeros del campeonato doméstico de España.

Laporta, Xavi y la Champions

Por eso, Laporta tiene ahora la sartén por el mango sabiendo que el técnico de su club ya está sentenciado y, aunque la idea original sea su marcha a final de temporada, no le temblará el pulso si el Barcelona sigue acumulando descalabros como el del pasado sábado, un día en el que cosechó su derrota más abultada en casa desde el año 1963.

Desde entonces no encajaba una ‘manita’ el equipo blaugrana en su estadio. El Villarreal humilló a un Barça que consiguió remontar un 0-2 en tan sólo 12 minutos, pero el equipo de Marcelino García Toral le volvió a dar la vuelta al marcador con tres goles que sacaron a relucir todas las carencias de la defensa de Xavi. Los amarillos acabaron ganando por 3-5, un resultado dañino para todo el vestuario y especialmente para el técnico catalán, que soltó la bomba en la rueda de prensa posterior.

«Antes de las preguntas, querría anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. La situación merece un cambio de rumbo y como culé no puedo permitir esta situación. Lo tenía ya decidido, pero creo que es el momento», dijo en su comparecencia ante los medios de comunicación en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic.

Unas palabras que ratificó Laporta después de la cumbre de este domingo entre jugadores, entrenador y presidente tras el entrenamiento del primer equipo. «Xavi me comunicó que a final de temporada se marcharía. Quería acabar la temporada, y es una fórmula que la acepto porque es Xavi el que me la propone, que es una leyenda del barcelonismo. Es una persona honesta que actúa con toda dignidad y que ama al Barça. Su compromiso y de su cuerpo técnico es máximo hasta el final de temporada», explicó.

El discurso a su plantilla

El propio Xavi dio un discurso a sus futbolistas con el que les argumentó el porqué de esa sorprendente rueda de prensa en la que anunció su despedida a final de temporada. «Lamento que os hayáis enterado de esta forma», dijo Xavi a sus jugadores este domingo. Nadie se quería perder la charla del entrenador del Barça e incluso los lesionados de larga duración como Gavi, e incluso Alejandro Balde, que todavía tiene que operarse en Finlandia, acudieron a la ciudad deportiva para presenciarla.

También el capitán del equipo, Sergi Roberto, que pidió perdón en nombre de toda la plantilla del Barcelona. El veterano se lesionó recientemente, pero acudió a la ciudad deportiva para liderar a la plantilla en un domingo muy negro. El capitán azulgrana también le pidió a Xavi que les dijese si había alguna manera de hacerlo recapacitar.

Pero ya en la rueda de prensa después del fatídico encuentro, Xavi se dirigió indirectamente a sus jugadores antes de volver a verles las caras este domingo: «Se liberarán, estarán más tranquilos. Como culé, lo mejor es marchar el 30 de junio. Daré todo en los meses que quedan, todavía podemos hacer una gran temporada y esto ayudará a que la dinámica cambie». Pues esa liberación podría precipitarse en el caso de seguir a batacazo por semana en Liga, lo que dejaría al Barça fuera de los puestos de Champions.