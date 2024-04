Xabi Alonso cumple con la tradición y se da un baño de cerveza: «Es un momento muy especial»

Es el gran protagonista en el fútbol europeo. Xabi Alonso firmó una proeza deportiva y ganó con el Bayer Leverkusen la Bundesliga, la primera de este equipo. Tras 11 años de dominio del Bayern de Múnich, el entrenador español hizo historia al darle la primera liga al Bayer y acabar con la dictadura futbolística del Bayern. Y por supuesto, y como manda la tradición en Alemania, Xabi Alonso se bañó en cerveza para celebrar este histórico triunfo.

El Bayer Leverkusen goleó este domingo al Werder Bremen (5-0) y conquistó su primera Bundesliga cuando quedan cinco jornadas para el final del torneo. En una temporada en la que siguen sin perder ni un solo encuentro, el Bayer consigue el primer título de la temporada, pero puede que no sea el único. Están también en la final de la Copa y en cuartos de Europa League. Pueden así ganar tres títulos este año, más de los que tenían en toda su historia antes de la llegada de Xabi Alonso (dos).

Como manda la tradición en Alemania, Xabi Alonso se bañó en cerveza tras este histórico triunfo. Las ligas alemanas se celebran con cerveza y como no podía ser de otra forma al entrenador español le bañaron en cerveza ya en vestuarios. Ni el técnico ni los jugadores pudieron celebrar el triunfo en el césped del Bay Arena debido a la gran invasión de aficionados que hubo.

Como era de esperar, la afición del Bayer Leverkusen celebró la Bundesliga a lo grande. Con lágrimas en los ojos, saltando y con sus banderas, prácticamente todos los aficionados que llenaron el estadio Bay Arena saltaron al césped a celebrar una hazaña futbolística. Ningún seguidor de este club había vivido algo igual. El Bayer tenía hasta este domingo dos títulos en toda su historia, una Copa y una Copa de la UEFA, pero Bundesliga jamás habían ganado.

Ante eso, Xabi Alonso optó por meterse en vestuarios. «Este es un momento muy especial para el club. Ganar la Bundesliga por primera vez después de 120 años es algo muy especial», dijo el técnico español a los medios oficiales del club ya dentro de vestuarios. «Los jugadores son excelentes, son un equipo excelente. Estoy muy orgulloso de todos. Es un momento muy especial para el club. Es un honor para mí trabajar aquí», añadió un Xabi Alonso que firmó una de los grandes éxitos en el fútbol de las últimas décadas.

Entregados a Xabi Alonso

La afición del Bayer Leverkusen está entregada a Xabi Alonso. Los hinchas cambiaron el nombre de la avenida que lleva al Bay Arena, el estadio del Bayer. Renombraron con pegatinas la avenida que lleva al estadio de su equipo. Se llama Bismarckstrasse en honor a Otto von Biscmarck, el canciller considerado como el fundador de la Alemania moderna, pero al menos durante este domingo se llamó Xabi Alonso Allee, que en español se traduce como Avenida Xabi Alonso.

Este título de liga no tiene precedentes en el club del oeste de Alemania, equipo que juega en la 49ª ciudad por población del país. El Bayer Leverkusen no es precisamente una entidad acostumbrada a ganar títulos. Todo lo contrario. Esta Bundesliga que ha cerrado el Bayer supone un hito histórico. El Leverkusen no había ganado jamás la Bundesliga y solo tenía dos títulos en sus vitrinas: una Copa de la UEFA en 1988 y una Copa en 1993.