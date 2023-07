Wimbledon acaba con su tradición más centenaria y todo por el feminismo

Wimbledon ha puesto fin a una de sus tradiciones más centenarias. Si había una cosa, además de la hierba verde, que distinguiera al Grand Slam londinense era la vestimenta. Para jugar en las pistas del All England Club era obligatorio vestir completamente de blanco. Desde esta edición, las mujeres podrán llevar ropa interior oscura para poder competir cómodamente durante la menstruación.

Esta decisión permitirá a aliviar su estrés e incomodidad que pueda sufrir una tenista que tenga el periodo durante el encuentro, y les permitirá competir con mayor tranquilidad. «Me complace confirmar que, después de consultar con jugadores y representantes de varios grupos de interés, el Comité de Administración tomó la decisión de actualizar la regla de vestimenta blanca en Wimbledon. Esto significa que, a partir del próximo año, las mujeres y niñas que compitan en The Championship tendrán la opción de usar ropa interior de colores si así lo desean», señala el comunicado del torneo a través de Sally Bolton, primera presidenta ejecutiva del All England Club.

La decisión se adoptó al terminar la edición de 2022 pero no se ha hecho efectiva hasta el inicio de la actual al modificar oficialmente el artículo nueve del reglamento: «Cualquier ropa interior que sea o pueda ser visible durante el juego (incluso debido a la transpiración) también debe ser completamente blanca, excepto por un solo borde de color que no sea más ancho que un centímetro (10 mm), excepto las jugadoras a las que se les permite usar ropa sólida, calzoncillos interiores de color medio-oscuro, siempre que no sean más largos que los pantalones cortos o la falda».

«Es nuestro deseo que este ajuste en la norma ayude a las jugadoras a concentrarse únicamente en su actuación en la cancha, quitándoles una potencial angustia de encima», señaló Sally Bolton tras comunicar la noticia que fue celebrada por las tenistas ya que esto les permitirá jugar más tranquilas.

Las tenistas lo celebran

Todas las tenistas del circuito han celebrado la medida adoptada por el All England Club. «Todas las chicas estamos muy contentas con esta decisión», aseguró la rusa Daria Kasatkina. «Porque en la pista, no solo compites contra ti misma, compites también contra tu estrés y tus nervios. Si añades más estrés aún, de estar pendiente de tu periodo y si se ensucia tu falda, es un problema adicional en el que no quieres pensar», añadió.

Por su parte, Coco Gauff declaró en Sky Sports que «apoyo mucho la decisión. Tuve el periodo durante el pasado Wimbledon y fue muy estresante. Tienes la ropa interior y todo eso, pero aún así estás pensando en ello continuamente. Iba al baño solo para asegurarme de que no se veía nada. Creo que va a aliviar mucho el estrés».