Will Smith consigue que Leo Messi hable por primera vez en inglés

Muy pocas veces, por no decir nunca, se ha visto a Leo Messi arrancarse a hablar en inglés. Parece que haberse ido al Inter de Miami a la MLS ha dado sus frutos. Y es que en el trailer de la película Bad Boys: Ride or Die protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence aparece el jugador argentino y dice dos palabras en el idioma anglosajón. Precisamente el título de la película «Bad Boys», es lo que decía durante el ‘sketch’.

Leo Messi compartió un video en sus redes sociales lanzando un balón con su inestimable pierna zurda con la presencia de los dos protagonistas de la película ‘Dos policías rebeldes’. «Pateando con los chicos», escribió el argentino en el post de Instagram. «Kicking it with the boys», añadió en inglés. En el video que dura pocos segundos, se aprecia también a Will Smith y Marcus Lawrence, que observan con atención el disparo del actual jugador del Inter de Miami.

La cuenta oficial de Instagram de Bad Boys, que tiene más de 585 mil seguidores en la plataforma, publicó un avance de la cuarta película de la saga donde aparecen Leo Messi y el jugador de los Miami Heat, Jimmy Butler.

El trailer de Bad Boys: Ride or Die aparece en primer lugar a Butler tocando la puerta de la casa de los policías rebeldes con la seria intención de convertirse en uno de ellos. Mike Lowery (Smith) y Marcus Burnett (Lawrence) le someten a una serie de pruebas para ver si está preparado para ello. Al no superar ninguna, le invitan a irse.

Y es ahí cuando aparece Leo Messi llamando a la puerta y al abrirse dice:»¿Bad Boys?». «Casa equivocada», le contestó Lawrence antes de cerrar la puerta. «Mucho gusto», añadió Will Smith en español, dejando sin respuesta al ex del Barcelona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Will Smith (@willsmith)

Leo Messi en Estados Unidos

Desde que Leo Messi aterrizó en Estados Unidos, han sido multitud de personalidades las que se han acercado a ver algún partido del Inter de Miami en la MLS. Desde el mundo del deporte como Lebron James, Tom Brady o Serena Williams, pasando por Hollywood como Leonardo Di Caprio o celebrities como Kim Kardashian. Uno de los que también fue a verle es Will Smith, que ha recurrido al astro argentino para promocionar su nueva película.

Will Smith se encuentra estos días en Madrid promocionando precisamente la película de la saga de «Policías Rebeldes». El estreno está previsto el próximo 7 de junio en España y todo hace indicar que será uno de los grandes lanzamientos del inicio del verano. De hecho, este miércoles, el actor estadounidense visitará El Hormiguero de Pablo Motos por novena vez. Esta nueva película está dirigida por Adi El Barbi y Bilall Falah y contará con importantes nombres en su reparto como los propios protagonistas (Will Smith y Martin Lawrence), Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Núñez o Ioan Gruffudd.