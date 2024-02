En Argentina no se habla de otra cosa. Exequiel Palacios fue uno de los campeones del mundo con Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Pero ahora el futbolista es noticia porque su ex pareja está vendiendo todas las pertenencias del jugador, entre las que están la medalla de oro del torneo o la camiseta con la que jugó la gran final contra Francia.

Ambos se conocieron en en el año 2018 y se casaron en 2021. Sin embargo, tres años después de la bodan están en trámites para divorciarse. Una situación que ha hecho que Yesica Frías, la ex mujer del centrocampista del Bayer Leverkusen y de la selección argentina, haya puesto a la venta todas las pertenencias de Exequiel Palacios como la camiseta con la que quedó campeón del mundo e incluso la medalla que se colgó en el cuello tras la final.

Yésica Frías asegura que el campeón del mundo no pagó una deuda por un inmueble. Yésica Frías asegura que el campeón del mundo no pagó una deuda por un inmueble. https://t.co/QeDZMuYPKf pic.twitter.com/OEKqJmqT0D — Clarín (@clarincom) February 29, 2024

La joven influencer argumenta que Exequiel Palacios ya no le está mandando el dinero necesario para mantenerse en su apartamento y hacer frente a sus gastos, motivo por el que ha tomado la decisión de obtener el dinero vendiendo sus objetos personales. Y no es simplemente un aviso, sino que ya ha completado su primera venta: la camiseta de Argentina con la que fue campeona del mundo.

La mujer subió una imagen en redes sociales con el comprador y un mensaje que no dejaba lugar a dudas: «El comprador de la primera camiseta! Una cuota menos». Poco después, Yésica Frías trató de explicar la situación y dio pistas de la que iba a ser su próxima venta. «Voy a vender todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el apartamento. Yo trato de trabajar, pero estuve cuatro años al lado de él», comentaba en sus redes sociales. «Me dijo que no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Y yo sólo le estoy pidiendo lo que me corresponde, lo que hicimos juntos, y que me firme el divorcio», añadió la joven.

«Vendería lo más importante que tiene como jugador de fútbol para saldar la deuda. Hay cosas que no quiero dejar, porque son cosas que hicimos juntos, pero si toca, toca. Porque yo tengo que tener mi techo. A él le conviene que yo me calle. Hay cosas que sé de la Selección que no dije», amenazaba la ex mujer de Exequiel Palacios a la conclusión justo antes de que se confirmara la venta de la medalla con la imagen del comprador en redes sociales.