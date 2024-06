La reacción viral de Alcaraz tras aparecer en una pregunta de Selectividad: «Esta es fácil, ¿no?»

Al igual que Vinicius Jr fue protagonista en el examen de Lengua en las pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad en Castilla-La Mancha, esta vez ha sido turno para Carlos Alcaraz, que también ha aparecido en una pregunta del examen de Matemáticas II de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en la Región de Murcia.

«Esta es fácil, ¿no?», ha bromeado este jueves el tenista español en una publicación en la red social ‘X’, tras ver que había aparecido en una de las preguntas del examen de Matemáticas II de la EBAU. Carlos Alcaraz, que ha acompañado la publicación con dos emoticonos (uno de risa y otro con la lengua fuera), ha respondido así a un usuario de esta red social que le preguntaba si le podría decir la respuesta «para no tener que resolver el sistema de ecuaciones».

La pregunta del examen de Matemáticas II pedía a los alumnos que, a partir de unos datos, calcularan el número de torneos de las categorías Grand Slam, Masters 1000 y ATP 500 ganados por el tenista murciano en los años 2022 y 2023.

Carlos Alcaraz se encuentra en estos momentos en París disputando Roland Garros, el segundo Grand Slam. El tenista español venció este martes al griego Stefanos Tsisipas en los cuartos de final y, con ello, se cita en semifinales con el italiano Jannik Sinner, nuevo número 1 del ranking mundial de la ATP después de la retirada obligada de Novak Djokovic por lesión.

Después de ganar a Tsisipas, Alcaraz se deshizo en elogios hacia Sinner, su próximo rival en las semifinales de Roland Garros. «Me alegra mucho que le estén yendo las cosas tan bien, hemos tenido partidos impresionantes entre nosotros y sé que será difícil el viernes. Él es una razón para levantarme cada día y trabajar duro con el fin de ser mejor tenista», comentó el murciano aún a pie de pista, tras ganar al griego.

Alcaraz quiere Roland Garros

Después de ganar al griego, Alcaraz fue preguntado por la felicidad que desprende sobre la pista de tenis. «Me gusta sonreír en pista porque me encanta estar en la posición de buscar mi mejor tenis y optar a grandes éxitos. A veces también me sirve para intentar quitarme los nervios», dijo el jugador de El Palmar, semifinalista por segunda vez consecutiva en Roland Garros.

El Alcaraz-Sinner será el plato fuerte de las semifinales de Roland Garros y, para muchos, una final anticipada del torneo. El partido entre los dos jugadores más en forma del circuito se celebrará este viernes 7 de junio y abrirán la jornada masculina desde las 14:30 horas de la tarde, mientras que el De Miñaur-Zverev y Casper Ruud, ya clasificado a la penúltima ronda por la retirada de Djokovic, jugarán después de esta final anticipada.