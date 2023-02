Villarreal – Barcelona: Cuentas pendientes en La Cerámica

El Barcelona afronta una prueba de fuego en su lucha por el título de Liga este domingo a partir de las 21:00 en el Estadio de la Cerámica frente al Villarreal en la jornada 21 de la Liga Santander. Los de Xavi afrontan el partido con ocho puntos de ventaja respecto al Real Madrid y tras cinco victorias ligueras consecutivas. Será un duelo de cuentas pendientes con Quique Setién como protagonista en el banquillo local.

Quique Setién volverá a verse las caras con el Barcelona este domingo en La Cerámica. El técnico cántabro tiene cuentas pendientes con el club azulgrana, de donde salió por la puerta de atrás tras durar menos de un año y después de cosechar una derrota, el 2-8 ante el Bayern, que se recordará siempre. El actual técnico del Villarreal no lo pasó bien durante su etapa como culé y cuando salió el conjunto azulgrana todavía le debía dinero.

Setién querrá venganza este domingo ante su ex equipo en un partido que es trascendental para un Villarreal en crisis de resultados. El submarino amarillo es séptimo clasificado y tiene los puestos Champions a solamente cuatro puntos. Pero los últimos resultados no son nada positivos, ya que acumula dos derrotas consecutivas, la primera en casa ante el Rayo y la segunda en casa del colista. Tras la victoria al Real Madrid en la Cerámica a principios de año, el Villarreal solamente ha ganado un partido más con un gol de penalti en el descuento (frente al Girona).

Gerard Moreno no podrá ser de la partida frente al Barcelona este domingo. Una baja muy seria de un Villarreal que necesita la victoria frente a un conjunto azulgrana que también tiene cuentas pendientes en su lucha por el título de Liga. Si los de Xavi ganan en la Cerámica dormirán a 11 del Real Madrid.

El Barcelona, antes de su duelo frente al Manchester United en la Europa League, sabe que la visita a Villarreal es una de las más complicadas que le queda en su lucha por el título de Liga. Los de Xavi, tras su empate frente al Espanyol a finales de 2022, acumulan cinco victorias consecutivas en Liga. La distancia respecto al Real Madrid es de ocho puntos y si el cuadro culé sale victorioso este domingo la podría aumentar hasta los 11 con un partido más que los blancos.

La mala noticia para el Barça son las dos bajas por lesión para este duelo ante el Villarreal. Tanto Dembélé, lesionado frente al Girona, como Busquets, lesionado ante el Sevilla, no podrán estar para el importante partido en la Cerámica. De Jong se perfila como sustituto del capitán azulgrana en un posible regreso al 4-3-3, donde también entraría Ansu Fati junto a Raphinha y Lewandowski en el ataque.

«Para mí es intransferible. Para mí no hay transferible ahora mismo. Se ha acabado el mercado. No entiendo que se hablen de salidas a estas alturas. No se ha hablado en enero, no entiendo qué se hace hablando de esto ahora. Y menos desde el entorno barcelonista. Tengo unas esperanzas en Ansu increíbles. No lo entiendo. Es una esperanza total para nosotros», afirmaba Xavi sobre Ansu en rueda de prensa. La Cerámica podría ser un escenario ideal para la reivindicación del internacional español.