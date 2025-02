Vilda también desmonta las acusaciones de la fiscal de Pedro Sánchez contra Luis de la Fuente

El ex seleccionador español de fútbol femenino Jorge Vilda ha desmontado las acusaciones previas de la fiscal del caso Rubiales contra Luis de la Fuente, actual seleccionador masculino, en su comparecencia como acusado de este miércoles. Vilda ha respondido a una de las preguntas de Marta Durántez dejando claro que De la Fuente «fue dormido» casi todo el viaje de vuelta en el que se produjeron reuniones entre miembros de la RFEF tras el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso.

En esta ocasión, la Fiscalía no ha preguntado por Luis de la Fuente en un ataque directo, tal y como sucediera en otras declaraciones ajenas al seleccionador masculino, y ha sido el propio Jorge Vilda el que ha echado un cable a su ex compañero, dejando constancia de que, si bien estaba al lado de la fila de asientos en las que se produjeron reuniones alrededor de Luis Rubiales, el seleccionador masculino fue dormido casi todo el viaje y por ende no participó de ellas.

Ante la cuestión de la fiscal Durántez para conocer cuál era la disposición de asientos en el avión de vuelta a España entre miembros de la RFEF, Jorge Vilda ha procedido al desglose, en el que incluye a Luis de la Fuente como uno de los cercanos en cuanto a posicionamiento, pero con coartada para no encontrarse en la reunión, de la que sí habrían participado miembros del gabinete de comunicación y presidencia, además de Luis Rubiales.

«Íbamos colocados, en la primera fila Luis Rubiales, junto al señor Rafael del Amo, a la izquierda creo que iban autoridades políticas y a la derecha estaba el señor Luis de la Fuente que, por cierto, estuvo dormido prácticamente todo el viaje», declaraba Vilda respondiendo así a una fiscal que ha buscado en más de una ocasión la implicación en el caso del seleccionador masculino en el caso Rubiales, cuando De la Fuente ha comparecido, pero en calidad de testigo.

La fiscal, contra Luis de la Fuente

En las jornadas de declaraciones y comparecencias en la vista oral del juicio por el caso Rubiales, la fiscal Marta Durántez ha atacado en más de una ocasión al seleccionador masculino Luis de la Fuente, testigo del caso. «¿Usted habla con los entrenadores, tanto el masculino como el femenino, de alineaciones y de quién hay que poner?» le preguntó a Luis Rubiales en su interrogatorio del martes, en clara referencia a Vilda y De la Fuente. El ex presidente de la RFEF negó rotundamente la referencia de la Fiscalía.

En la comparecencia de Luis de la Fuente, Marta Durántez le había acusado de «falso testimonio», provocando la reacción del juez Fernández-Prieto, que obligó a la fiscal del Gobierno a retirar dicha acusación diciéndole que «pretende que en el juicio se le ponga un foco sobre este chico para que diga lo que usted quiere».

En otro ejemplo de inquina hacia el actual seleccionador de fútbol masculino, la representante del Ministerio Público preguntó a otra testigo como Alexia Putellas si De la Fuente había participado de las presuntas reuniones para coaccionar a Jenni Hermoso. De nuevo el magistrado Fernández-Prieto saltaba para reprender a la fiscal por sus palabras, mientras Putellas negó haber visto al entrenador entre los implicados.