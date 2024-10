La fiscalía surcoreana pidió este miércoles cuatro años de cárcel para el futbolista Hwang Ui-jo por haber realizado grabaciones no consentidas de encuentros sexuales con dos mujeres, hechos de los que se declaró culpable ante un tribunal de Seúl.

Hwang, delantero de 32 años del equipo de la liga turca Alanyaspor, fue acusado de grabar en secreto hasta en cuatro ocasiones, entre junio y septiembre de 2022, las relaciones sexuales que mantuvo con dos mujeres, según dijeron hoy los fiscales. «Pido disculpas sinceras a todos los afectados por mis malas acciones», dijo en su primera comparecencia ante un tribunal de Seúl el futbolista, que el mes pasado dejó el Nottingham Forest de Inglaterra para entrar en la turca Süper Lig.

«También lamento haber decepcionado con mi comportamiento inapropiado a las personas que me han apoyado y animado», añadió el jugador, que recibirá una sentencia el próximo 18 de diciembre. El caso de Hwang se destapó en junio del año pasado, cuando el delantero presentó una denuncia contra la mujer de su hermano mayor por compartir fotografías íntimas suyas junto a otras mujeres en Instagram y chantajearlo con revelar informaciones que podían comprometerle.

Hwang pide «clemencia» al tribunal

La demanda derivó en una condena de tres años de prisión para la cuñada del futbolista, pero las autoridades encargadas de investigar el caso hallaron indicios de las grabaciones sexuales ilegales de las que se acusa al futbolista y abrieron otra investigación. Este martes, el jugador del Alanyaspor pidió «clemencia» al tribunal y se refirió al incidente como una «lección» que le hará «abstenerse de cometer más delitos en el futuro y dar lo mejor de sí como futbolista».

Hwang fue suspendido por la selección de Corea del Sur y no juega con su combinado nacional desde que fue acusado de grabar un vídeo sexual a su ex novia sin su consentimiento. El escándalo surgió después de la mediática ruptura de Hwang Ui-jo con la actriz y cantante Hyomin, del famoso grupo T-ARA de KPop, el pasado mes de marzo. En Corea del Sur se filtraron vídeos en internet del futbolista teniendo relaciones sexuales con una supuesta ex novia, seguidos de acusaciones de trampa y engaño.

«Los videos filtrados fueron grabados tras llegar a un acuerdo con su ex novia. Hwang ha sido chantajeado constantemente desde el 7 de mayo de 2023. El chantajista filtró ilegalmente videos de Hwang y su exnovia, y aunque no podemos estar seguros de que sea la misma persona, ha habido difusión indiscriminada de información y peticiones financieras», compartió el equipo legal Hwang Ui-jo. El delantero de 31 años negaba la acusación y defendía que grabó los vídeos con el consentimiento de la mujer, algo que finalmente reconoce que no fue así, declarándose culpable y pidiendo clemencia. .

A lo largo de su carrera Hwang Ui-jo, que ha marcado 16 goles en sus 60 partidos con la selección de Corea del Sur, ha jugado para Seongnam, Gamba Osaka, Girondins, Nottingham Forest, Olympiacos, F. C. Seoul, Norwich City y Alanyaspor, su actual equipo, que hasta el momento no ha tomado ninguna medida disciplinaria al contrario que su selección.