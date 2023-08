Víctor Francos pone en duda la continuidad de De la Fuente y Vilda como seleccionadores

El presidente del Consejo Superior de Deportes se ha pronunciado sobre la posibilidad de que Luis de la Fuente y Jorge Vilda se mantengan en el cargo como seleccionadores nacionales, después de la salida de Luis Rubiales como presidente de la RFEF. Víctor Francos ha dejado en duda la continuidad de ambos, al señalar que no le «gustó como aplaudieron» el pasado viernes al entonces máximo mandatario del fútbol español en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y que será la nueva directiva quien tenga que tomar una decisión.

Durante la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF celebrada el pasado 25 de agosto, tanto De la Fuente como Vilda aparecieron aplaudiendo a Rubiales. Un gesto que llevó a que ambos publicaran un día después sendos comunicados, rechazando cualquier tipo de «violencia machista» y condenando «sin paliativos» la actitud del entonces presidente del ente federativo.

Pese a que ambos se retractaron de los aplausos, son muchas las voces que piden las cabezas de los seleccionadores nacionales. Una de ellas ha sido Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones. La política ha dejado claro que «los que aplaudían a Rubiales no están capacitados para continuar en sus puestos», en clara referencia a De la Fuente y Jorge Vilda.

Al respecto, se ha pronunciado Francos. El secretario de Estado para el Deporte no ha querido opinar sobre los dos entrenadores. Sin embargo, sí que ha dejado en el aire sus cargos, señalando que lo que sucedió en Las Rozas no fue de su agrado, pero dejando claro que el Gobierno no puede inhabilitar a ninguno de ellos, como sí que pueden hacerlo a través del TAD con los cargos directivos de la RFEF.

Aunque no se ha pronunciado de forma clara, Víctor Francos sí que ha deslizado que, bajo su punto de vista, los dos seleccionadores deberían marcharse: «No ha habido jamás un Gobierno que decida seleccionadores. Las consecuencias las tiene que decidir la Federación, pero a mí no me gustaron. Los seleccionadores tienen que tomar sus propias decisiones, sobre esa Asamblea, y sobre su actitud en ella».