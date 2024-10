Max Verstappen logró ganar una carrera casi cinco meses después y, aunque no fue una larga, pudo hacerlo en el sprint del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Pero el personaje del día fue Carlos Sainz, que dio tres estacazos, uno a su compañero, Charles Leclerc (4º) y otro a George Russell (5º) y uno más a Lando Norris para subir al podio (2º) y embolsarse siete puntos.

El sprint de pruebas para Alonso y para Aston Martin, que pese al mal resultado en el shootout confían en que las piezas actualizadas funcionan, comenzó malamente para el asturiano, que caía dos posiciones en la salida y luego todo iba a ser danzar por los últimos puestos. Finalmente, acabó penúltimo, mientras que Lance Stroll quedó decimotercero.

Verstappen y Norris se despegaron del resto y los pilotos de Ferrari protagonizaron el duelo de la jornada, el cual quiso detener Leclerc porque sabía que tenía todas las de perder. El monegasco puso como excusa que el objetivo era cazar Russell para no pelear con Sainz, al que poco le importó y le acabó adelantando para ponerse cuarto tras un duelo brutal.

Acto seguido se lanzó a por Russell, al que le pasó en la vuelta 10 para auparse al podio. Leclerc también pasó al inglés y así quedaba totalmente demostrado que Ferrari tenía más ritmo que Mercedes. Los dos monoplazas rojos permanecieron pegados durante toda la prueba, al igual que los flechas plateadas, con Lewis Hamilton acechando a su compañero.

Carlos no se conformó y se fue también a por su ex compañero en McLaren, Norris, al que humilló en la primera curva tras la recta larga para ponerse segundo y firmar una de las actuaciones de su carrera. Verstappen no encontró rival y se alzó con otra victoria al sprint, unas sesiones que se le dan especialmente bien, incluso en el momento de mayor flaqueza de Red Bull.