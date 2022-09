Valencia no le falla a Piqué: lleno para apoyar a España en la Copa Davis

El debut de España en las Finales de la Copa Davis no pudo resultar más positivo, en todos los aspectos. El 3-0 ante Serbia demostró que el equipo nacional es el gran favorito, no sólo para hacerse con el primer puesto del Grupo B que se disputa en Valencia, sino incluso para sumar una nueva ensaladera a su palmarés. La ausencias de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, este último presente pero descansando hasta el viernes, no impidieron un rendimiento deportivo notable y el apoyo, sobresaliente, de una afición que rozó el lleno sin importar las bajas ni la hora a la que acabó la eliminatoria, pasadas las doce de la noche.

Desde minutos antes del comienzo de los partidos ya se atisbaba un ambiente que iba a ser espectacular. La presentación de los equipos, con máximo respeto hacia Serbia, mostrado con aplausos de reconocimiento, y una ovación ensordecedora para recibir a España, con mención especial en el nombramiento de Carlos Alcaraz. No jugó, pero el mero hecho de confirmar la presencia del número uno a viva voz hizo explotar una Fonteta que mantendría el apoyo patrio durante las más de ocho horas de jornada.

Con los dos puntos de individuales conquistados, el aforo de la Fonteta de San Luis bajó ostensiblemente, como parece lógico con la eliminatoria finiquitada y la hora de comienzo y finalización, pasadas las 00:30 horas ya del jueves. Sin embargo, por lo vivido en el escenario valenciano, la sensación es que el público se habría mantenido en sus asientos de haberse mantenido un empate en la serie y, por tanto, una resolución competitiva en el dobles, donde además parece que habría saltado a la pista Carlos Alcaraz en lugar de Pedro Martínez.

Lleno para animar a España

En total fueron 7.922 aficionados, en su inmensa mayoría españoles, los que permitieron que se rozara el lleno en la segunda jornada de competición en Valencia. Nada comparable a lo ocurrido en el martes, donde la ausencia de estrellas ni de tenistas locales mermó la asistencia, aunque alcanzó una media entrada que satisface a la organización teniendo en cuenta que en liza estaban Canadá y Corea del Sur, equipos ni siquiera europeos y sin demasiado gancho en sus participantes, más allá de Felix Auger-Aliassime.

El calor de la afición… y de Valencia

Valencia ha respondido con creces a la Copa Davis, demostrando que la condición de local es un punto muy a favor con el que cuenta España, tanto en esta fase de grupos como en la final a ocho que se disputará en Málaga (22-27 noviembre). Entonces es probable que no se cuente con los problemas de calor con los que se ha encontrado la organización en Valencia y en una Fuente de San Luis especialmente asociada con las altas temperaturas en su interior, mezclando calor, humedad y un aire acondicionado que no puede imponerse en ciertas condiciones como las que se viven estos días en la capital del Turia.

Posibles cambios en el horario

Los horarios podrían ser considerados también como un problema, pero desde Kosmos Tennis, empresa organizadora del torneo, comentan a este periódico que la decisión de comenzar a las 16:00 horas en Valencia –también se juega en Hamburgo, Bolonia y Glasgow– responde a un estudio en el que se ha descartado la jornada matinal debido a las complicaciones de asistencia en días entre semana. Sin embargo, la organización no descarta adelantar un poco la hora de comienzo de cara a próximas ediciones de la Copa Davis.